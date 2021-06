Putin confirmó que recibió las dos dosis de la vacuna Sputnik V

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó que ya recibió las dos dosis de la vacuna Sputnik V y llamó a los ciudadanos a "escuchar a los expertos" y vacunarse.

Hasta el momento, sólo había anunciado que estaba inmunizado sin identificar el fármaco, para evitar apoyar a un determinado producto.

“Mi intención era obtener protección durante el mayor tiempo posible, por lo que tomé la decisión de vacunarme con Sputnik V. Después de 20 días, el análisis de sangre mostró un alto nivel de protección. Te aconsejo que te vacunes”, indicó Vladimir Putin.

El mandatario ruso indicó que tras administrarse el primer componente, no experimentó ningún efecto adverso, salvo por una pequeña molestia en el área donde recibió el pinchazo. “La segunda aplicación me las di a las 12 y tuve una ligera temperatura”, agregó.

Más allá de que llamó a todos los ciudadanos a inmunizarse contra el Covid-19, Vladimir Putin no se manifestó a favor de la vacunación obligatoria.

"Siempre ha habido gente que, de manera general, considera que no hay que ponerse vacunas, y son muchos (...) no sólo en nuestro país sino también en el extranjero", dijo, pero recomendó: "No hay que escuchar a la gente que no entiende nada de estas cosas, que se basa en rumores, sino a los expertos", agregó.

Rusia sufre un pico de contagios por la variante Delta, altamente infecciosa, reportó 669 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, superando el reporte de 652 del día anterior, de acuerdo con un recuento del Gobierno.

Las ciudades más afectadas son la capital, Moscú, y San Petersburgo, segunda ciudad del país y sede de partidos de fútbol de la Eurocopa, que registraron 117 y 111 muertos, respectivamente.

En total, el país registró 21.042 nuevas infecciones en las últimas 24 horas y ya suma 5,5 millones de casos desde el inicio de la pandemia.

El número de muertes registradas oficialmente es de 135.214, pero la agencia de estadísticas Rosstat, que tiene una definición más amplia de los decesos relacionados con la Covid-19, había contabilizado 270.000 muertes hasta fines de abril.

FUENTE: Ámbito.