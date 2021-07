Fue en un baldío detrás de la propiedad de la ex pareja de Marcela López. Efectivos de Criminalística se llevaron todos los elementos para analizar. Hubo varios nuevos allanamientos en propiedades de José Luis Balado, ordenados por la Jueza López Lestón.

Lo consideró el abogado de la familia de Marcela López sobre los elementos encontrados en la casa de la ex pareja de la mujer. Para Jorge Trevotich el trabajo del adiestrador e investigador Marcos Herrera y sus perros abrió una nueva línea de investigación que puede provocar "un giro que sorprenderá a todos".

El gremio docente no descarta medidas si Educación no atiende sus reclamos. Aseguran que la experiencia de vuelta presencial a clases en las localidades del interior se hizo sin informar a papás y docentes. Piden que no pase lo mismo para Caleta Olivia y Río Gallegos.