La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, afirmó hoy que "es cuestión de tiempo" hasta que la variante Delta tenga circulación comunitaria en el país, pero destacó que "nos va a encontrar mejor parados" gracias al avance de la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus.

Hasta ahora hay detectados 46 casos de variante Delta en el país, todos ellos de personas que vinieron del exterior.

"Lo que hicimos fue ganarle tiempo a algo que inevitablemente va a entrar en la Argentina, más teniendo en cuenta que ya hay circulación comunitaria en Paraguay, en Brasil, en México", declaró hoy Carignano en diálogo con Radio Rivadavia.

"Hemos tomado medidas para vacunar a más argentinos para que nos encuentre mejor parados a toda la sociedad, porque sabemos que es una variante más agresiva y más contagiosa", indicó y agregó: "Es cuestión de tiempo que llegue acá, pero nos va a encontrar mejor parados".

La directora nacional de Migraciones aseguró que "cada semana" en la que hubo cupo de ingreso de personas al país desde el exterior "se vacunó a 2,5 millones de argentinos", lo que da un total de "12,5 millones de dosis" aplicadas en las últimas semanas.

"A fines de agosto el Ministerio de Salud va a estar terminando de vacunar a los mayores de 18, por lo menos con una dosis", sumó.

"Entendemos que las medidas han servido, por las 12,5 millones de dosis que hemos puestos estas semanas y aun no hay circulación comunitaria. Y además gracias a los medios de comunicación, que han ayudado a concientizar de la necesidad de hacer cuarentena", acotó.

Y detalló que "casi el 64% de los casos de gente que ha ingresado a la Argentina con la variante Delta se dio después de los controles en Ezeiza, a los dos o tres días de haber ingresado".

"La sociedad lo entendió. Cuando empezamos a controlar, el incumplimiento era del 40% y ahora estamos en 10% o menos", celebró.

Aun así, sostuvo que las cuotas de ingreso al país seguirán porque "tenemos 1.271 denuncias desde el 14 de junio, que es cuando empezamos a controlar, hasta ahora de personas que no estaban en su domicilio cuando se les fue a constatar".

"Si todos hicieran la cuarentena, seguramente no sería necesario. O si todas las provincias hicieran lo que hicieron provincia de Buenos Aires, Salta y San Juan de disponer hoteles todos sabríamos que las personas llegan, van al hotel y no hay manera de que no cumplan el aislamiento. Pero todos sabemos que hay personas que llegan del exterior y no lo hacen", explicó.

"Hay un 10% de gente que todavía no está en su casa cuando vamos a constatar. Hay gente que todavía no entendió que pone en riesgo a toda la sociedad y a sus parientes mas cercanos", sentenció Carignano.

