Tras la victoria de River por 4 a 1 frente a Newell's en Rosario, Gallardo, quien aún no pudo ganar campeonato local manifestó al ser consultado acerca del certamen argentino: "No tengo una cuenta pendiente, pero lo quiero ganar. Tengo ese deseo, pero no me mueve el piso".

En cuanto al encuentro en el cual el "Millonario" se impuso ante la "Lepra", Gallardo señaló: "Fue un partido raro más allá del resultado abultado. El desarrollo fue mucho más parejo, podría haberlo ganado cualquiera de los dos".

"Fuimos contundentes, a veces se nos reclama que, además del dominio, no somos del todo contundentes. Hoy (por el miércoles) fuimos contundentes sin tener el dominio del juego en un partido que fue bastante vibrante y dinámico. Con aciertos y errores encontramos los goles", expresó el DT.

Su futuro, en suspenso

Al hablar de su continuidad en el club, Gallardo expresó: "Disfrutaré este tiempo con la cabeza ocupada como hasta ahora, tratando de armar rompecabezas y tratando de conformar el mejor equipo posible para ver si de una vez por todas podemos ganar esta Liga".

"Si me pongo a pensar en lo que va a ser de acá a fin de año. trato de no hacerlo porque me evita un gran desgaste mental y me quita muchísima energía", manifestó el entrenador de River.

Por último, añadió: "Prefiero gastar las energías en las cosas que hoy me ocupan, que es entrenar a un equipo que siempre exige y buscarla las formas y las vueltas para que gane y juegue de la mejor manera posible".

