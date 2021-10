Esta mañana, desde el Sindicato del Petróleo y Gas Privado Santa Cruz se realizó la inauguración de un mural homenaje a Diego Maradona y los campeones del mundial México 86, con la presencia de integrantes de la épica victoria argentina, como “Checho” Batista, Oscar Garre, “el Chino” Tapia, Ricardo Bochini y Sergio Almirón, junto a otros ex integrantes del selectivo nacional.

Dicha actividad, sirvió de preludio para un intenso cronograma de actividades que recorrerá la zona norte santacruceña, para finalizar en Las Heras con la inauguración del polideportivo más grande de la provincia.

“Les agradezco a los campeones por venir hasta acá. Lamentablemente a nivel nacional no nos visitan mucho y es muy importante que ustedes puedan estar acá, nos puedan acompañar, ser parte de todas estas cosas. Ser unidos es lo que buscamos, y lo estamos logrando de esta manera” señaló el Secretario General del Sindicato Petrolero.

A continuación, Vidal reseñó el crecimiento evidenciado por la institución sindical desde su asunción en el año 2013. “Nos tocó llegar en un gremio fundido, en ruinas, y lo fuimos levantando, trabajando en todas las áreas, no solo en lo gremial. Logramos ser amplios, generosos e insertarnos en la comunidad, y en un momento delicado de la provincia y el país, que ustedes puedan estar acá no tiene precio. Gracias por la alegría del 86, en ustedes vimos el amor a la camiseta, algo que hoy no se ve muy seguido” puntualizó.

A las 16 horas, los campeones del mundo visitarán Pico Truncado, donde compartirán conocimientos y experiencias con dirigentes, instructores y directores técnicos, en el gimnasio ubicado en la sede de dicha ciudad. Y a continuación, cerca de las 20 horas, otro hito para la institución liderada por Claudio Vidal: la inauguración del polideportivo más grande de la provincia, en la localidad de Las Heras.

Desde el Sindicato Petrolero, Claudio Vidal junto a la Comisión Directiva hicieron extensiva la invitación a todos los vecinos de Santa Cruz, para conocer a los campeones y disfrutar de las actividades planificadas para Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras.