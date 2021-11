Luisana Lopilato dio positivo de Covid-19 y está aislada. La actriz está en la Argentina rodando Pipa y comenzó a sentir síntomas por lo que decidió hisoparse y el resultado dio positivo.

Lopilato está en la recta final del rodaje de la cinta que es la tercera parte de la saga que comienza con Perdida y Corazonada, basada en los libros de Florencia Etcheves y dirigida por Alejandro Montiel. Por suerte la mudanza de Jujuy a Cafayate hizo que no se filmara durante unos días, por lo que Luisana no estuvo en contacto con nadie de la película

Al ser ella la única de su entorno familiar y laboral que se encuentra transitando la enfermedad, decidió aislarse de manera preventiva para no contagiar a nadie. “Está en la recta final de la película y lamentablemente nos confirman que dio Covid positivo. Sus hijos estarían en óptimas condiciones”, confirmó la periodista Débora D’Amato.

En el filme Luisana interpreta a Pipa y ella la acompañan Mauricio Paniagua, Inés Estévez, Ariel Staltari, Paulina García, Malena Narvay, Aquiles Casabella, Benjamín Del Cerro y Santiago Artemis. “Manuela Pipa Pelari ya no es la misma. La mujer dura y aguerrida que sobrevivió a su paso por la Policía a fuerza de romper las reglas y guardar secretos oscuros decidió cambiar de vida. Después de abandonar su trabajo como investigadora y dejar en libertad a la tratante Cornelia Villalba, cayó en picada”, reza el adelanto de la tercera entrega de la historia.

Algunas de las escenas se filmaron en la escuela Eduardo Casanova en Tilcara, Jujuy. La polémica no tardó en llegar ya que el rodaje se realizó sin aviso a los padres, mientras los chicos estaban cursando, por lo que no los dejaron salir del aula para no interrumpir la producción. Además, aseguraron que se rompieron los protocolos sanitarios y que se tomaron imágenes de los menores.

