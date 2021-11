FMI asegura que está "comprometido" con la Argentina para llegar a un acuerdo

“No tengo una fecha precisa de los tiempos de las reuniones ni de cuándo puedan concluir”, afirmó Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional en referencia al posible acuerdo con el FMI en su habitual conferencia de prensa desde Washington.

“Estamos positivamente comprometidos con las autoridades (argentinas), no tengo información sobre tiempos, agendas o encuentros específicos, pero el compromiso permanece fuerte y es frecuente”, preciso Rice. Para luego insistir: “No tengo una actualización sobre cuándo se harán las reuniones, pero respecto del nuevo programa, continuamos trabajando para llegar a un entendimiento completo en un plan exhaustivo”.

Respecto al estado de las negociaciones entre el staff del Fondo y las autoridades argentinas “las caracterizo como que continuamos trabajando para llegar un entendimiento completo en un programa exhaustivo que sostenidamente pueda abordar los desafíos económicos y sociales apuntando a fortalecer la estabilidad económica encarando la alta inflación que proporcionalmente afecta más a los más vulnerables”, aseveró.

Reitero que lo dicho esta semana que para el FMI “es importante que este plan tenga apoyo político y social y nuestro objetivo es ayudar a la Argentina y a los argentinos a sentar las bases para lograr un crecimiento más sostenido e inclusivo”, avalando la decisión presidencial de elevar un posible acuerdo con el organismo al Parlamento.

Con relación a la evaluación que el FMI está realizando sobre el préstamos otorgado al país durante la administración del presidente Mauricio Macri, Rice aclaró que “esta evaluación ex post que nosotros realizamos la hacemos para todos los programas de carácter excepcional, no es algo especial que hacemos para la Argentina, lo hacemos para todos los casos” “será presentado como siempre a nuestro directorio ejecutivo y luego será publicado” pero no precisó fechas.

Respecto a la revisión macroeconómica contenida en el Articulo IV, Rice expresó: “No estoy seguro sobre el estado del próximo Articulo IV),” y volvió a reiterar que “estamos teniendo un compromiso fuerte, activo y frecuente sobre un potencial nuevo programa”.

Programa Plurianual

El gobierno está decidido a enviar un programa Plurianual (en principio superior a un año) al Congreso para su aprobación. La fecha siguen siendo los primeros días de diciembre y como señaló el propio presidente Alberto Fernández “Martín (Guzmán) está trabajando en eso”.

Este jueves, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti reitero la fecha de envió al Parlamento y preciso que el programa contendrá “una cantidad de acuerdos necesarios para llevar adelante un programa económico y social plurianual que contemple alguno de los acuerdos que se están trabajando con el staff del FMI y que marcan un rumbo de cuáles son las decisiones que nosotros vamos a tomar”.

Asimismo remarcó que “hay vocación de llegar a un acuerdo, que hay unidad de todas las fuerzas políticas que componen la coalición de gobierno y que hay certidumbre de que esto se va a lograr lo antes posible”, dijo Cerruti.

Aunque se rectifica respecto de “lograrlo lo antes posible” para dejar un margen de negociación al señalar: “No lo antes posible, sino cuando sea necesario lograrlo y cuando se hayan llegado a los acuerdos necesarios”.

El gobierno estima tener un acuerdo cerrado antes del primer trimestre del año como comentó el presidente a empresarios. Además, la urgencia está dada por los vencimientos que el país debe enfrentar.

Para dar una idea desde noviembre de este año hasta marzo del próximo se registran obligaciones con el organismo multilateral por 6.260 millones de dólares, prácticamente más de la totalidad de las reservas netas que quedan en el BCRA, según distintas estimaciones privadas.

En tanto, el Fondo a través de un portavoz este lunes afirmó que “Es importante que este plan cuente con un amplio apoyo político y social. Nuestro objetivo sigue siendo ayudar a Argentina y su gente” avalando la estrategia oficial de que el programa sea aprobado por el Parlamento.

Asimismo, volvieron a remarcar que se continúa trabajando para “un entendimiento completo sobre un plan integral que pueda abordar de manera duradera los desafíos económicos y sociales más urgentes de Argentina, incluida la alta inflación, que perjudica de manera desproporcionada a los más vulnerables”

Una de las aspiraciones del gobierno para cerrar un acuerdo con el FMI era conseguir que se defina reducir la tasa de sobrecargos por exceder la cuota del préstamo, fondos que demandaran unos 1.000 millones de dólares adicionales por año.

También se negocia el incluir una cláusula pari passu a los efectos de que, si en el futuro, el organismo establece prestamos de mayor extensión que el de Facilidades Extendidas (10 años) Argentina pueda acogerse a dicho beneficio.

Uno de los puntos que dejó en claro el presidente en su discurso de este domingo fue que el programa “contendrá los puntos que el gobierno está dispuesto a cumplir”, explican en la Casa Rosada.

FUENTE: Ámbito.