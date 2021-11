El tradicional cordero asado tan propio y característico de nuestra zona para las Fiestas de Fin de Año, será un verdadero "privilegio" para unos pocos con recursos económicos, y casi un corte privativo para la gran mayoría, ya que hoy el valor de comercialización ronda entre los $885 y los $990 el kilo, de corderos provenientes en su mayoría, de la vecina provincia de Chubut.

Para las primeras semanas de diciembre, se espera que en plaza empiecen a encontrarse corderos de la zona, aunque el valor de mercado no tendrá variaciones como habitualmente sucede, y por el contrario, hasta incluso se encarezca un poco más justamente por la demanda que imponen las propias Fiestas.

Pero el dato más contundente es que los frigoríficos hoy no pagan más de $200 el kilo de cordero en pie. ¿Porqué entonces hay casi $700 de diferencia entre el costo que se le abona al productor, con el que finalmente los consumidores finales encuentran en las góndolas?. Es otro de esos grandes misterios que no tienen explicación, sobre todo porque se trata de animales de acá, que no se encarecen por "costos de traslado".

Es factible que desde las áreas respectivas del Gobierno provincial se instrumente algún tipo de "acuerdo de precios" como ocurrió en diciembre del 2020, que terminó estableciendo un precio sugerido minorista de $ 480 el kilo. Pero con una inflación de casi 50%, y con condiciones climáticas que no fueron favorables para el campo, condicionando bastante los niveles de producción que otrora se registraban en la provincia, es bastante probable que los valores de comercialización se asemejen bastante a los actuales que se encuentran en plaza,, casi privativos para el común de los riogalleguenses.