Con el inicio de la temporada de verano, muchas localidades están con los cuidados necesarios para evitar una gran cantidad de contagios. Según Ricardo Sánchez, concejal de El Chaltén, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “esto es lo que nos puede llevar a cometer errores”.

Sánchez comentó como son sus sensaciones con estos contagios “son sentimientos encontrados al principio, el puesto sanitario ya tomo todos los recaudos necesarios. Se hisopo a todo el personal del hotel, hubo que cerrar algunas secciones y se aislaron a las personas contagiadas, por lo que se puede decir que está bien”. Además dijo “lo que no estaría bien, es que no está funcionando el COE, no se están haciendo las reuniones u organizando planes. En esa parte si hay preocupación porque no sabemos en qué puede deparar”.

Para concluir el concejal de El Chaltén dijo “sé que era un solo turista, que había sido vacunado, que volvió a contagiarse y el contacto directo con estos empleados fue lo que genero el contagio”. A su vez dijo “nosotros recibimos gente de todo el mundo, no tenemos excusa de relajarnos. Si queremos tener un temporada que sea exitosa se tiene que tomar las medidas y preocupaciones necesarias”.