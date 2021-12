50% de aumento total para docentes y no docentes universitarios: "Es lo acumulado en el año"

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, encabezó una nueva mesa paritaria de seguimiento para docentes y no docentes, junto con el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, y los representantes de los sindicatos CONADU, CONADU HISTÓRICA, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN.

Tras la reunión, se resolvió incorporar al acuerdo paritario cerrado en mayo de 2021 para las y los docentes y no docentes universitarios, el aumento salarial del 3% que se aplicará sobre los salarios de marzo de 2021. Además, se acordó una suma fija no bonificable y no remunerativa por el mes de diciembre de $2500 para los docentes, que se suma al bono por conectividad de $2000 y $3000 para los no docentes.

En septiembre de este año, el Ministerio de Educación había acordado un aumento salarial del 12% con la siguiente distribución: un 6% en septiembre; un 2% en octubre de 2021, totalizando el incremento para dicho mes en un 7%; y un 4% en enero de 2022. Asimismo, en mayo se acordó un 8% retroactivo desde abril, 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero.

Con esta nueva firma, el salario docente y no docente universitario se elevará un 50% cumpliendo con el compromiso del presidente, Alberto Fernández, de ganarle a la inflación que está proyectada en un 45%.

Según Rita Villegas, miembro de la CONADU Histórica, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “hay que ser realistas en estas circunstancias”.

Villegas comentó sus sensaciones con la paritaria “este importe lo que hace es acercarnos a las inflación pero no la impactamos, si uno se pone a analizar resulta insuficiente”. A su vez dijo “hay que ser muy concreto y realista. Lo que si se definió es que en febrero se tiene que plantear un plan de lucha”.

Para concluir la miembro de la CONADU Histórica dijo “el lunes se aceptó la propuesta, lo que se planteo es que cuando se definió el 47%, esos porcentajes presentaban dos cláusulas de revisión en diciembre y en febrero 2022. Se pidió la paritaria a partir de la cláusula de diciembre”. Además dijo “en febrero se agregaba un 5%, ahora se le suma tres puntos más”.