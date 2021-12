En primera instancia, García se refirió a la actual situación epidemiológica de la provincia de Santa Cruz. Al respecto, precisó: “Durante la jornada de ayer tuvimos la detección de 346 casos en toda la provincia y actualmente tenemos 943 casos activos positivos activos. Las localidades que mayor cantidad de casos activos presentan son Río Gallegos, Caleta Olivia y Los Antiguos”. A la vez recalcó que en las localidades que en las cuales se detectaron la mayor cantidad de casos ayer fueron, Río Gallegos, Caleta Olivia, Los Antiguos, Las Heras y El Calafate.

En cuanto a los niveles de internación en los distintos hospitales de la provincia, señaló que en terapia intensiva hay una ocupación del 30 por ciento, mientras que internación general el índice de porcentaje también es del 30 por ciento. “Hay tres pacientes internados con COVID en la localidad de Río Gallegos”, agregó.

Aumento de casos – Puntos de Detección

En función del aumento de caso, el Ministro de Salud y Ambiente manifestó que desde las áreas sanitarias se dispuso la apertura de distintos centros de hisopados, atentos al volumen de demanda que existe. “Es así que en Río Gallegos, se encuentran disponibles cuatro centros de hisopados, los cuales están ubicados en el Colegio Guatemala, Centro Polivalente de Arte, Hospital Regional Río Gallegos y en el Centro Administrativo del Barrio San Benito. Así como se está haciendo en Río Gallegos en la totalidad de las localidades de la provincia y más que nada en relación a la cantidad de posibles casos que pudieran ir generándose, se estableció un refuerzo del sistema de diagnóstico para que exista la posibilidad de que las personas que son sintomáticas se acerquen a estos centros y se realicen el testeo”, explicó.

Positivo por nexo

“Es importante destacar que los test se están haciendo a aquellas personas que presentan síntomas y a quienes tienen antecedentes de haber tenido contacto estrecho con personas que fueron positivas. Pero también, tenemos el concepto plenamente vigente del denominado positivo por nexo”, expuso la autoridad del Ministerio de Salud y Ambiente, quien además expuso que este último concepto corresponde a “una persona que fue contacto estrecho de un caso positivo y que comienza a tener síntomas y al presentar sintomatología compatible con COVID y ser contacto estrecho entra la definición epidemiológica de positivo por nexo”. En ese sentido, indicó que no es necesario hacer la certificación a través del hisopado.

Por otra parte, comento que desde el Ministerio de Salud y Ambiente se está haciendo la evaluación a aquellas personas que presentan síntomas, pero si dentro de una familia o de un grupo conviviente, existe una persona que se hisopó y dio positivo y algunos de los contactos estrechos dentro de ese mismo grupo comienzan con síntomas, entra en esta definición. Por lo cual es necesario el cumplimiento del aislamiento y hacer el seguimiento correspondiente.

Demanda en los vacunatorios

En otra parte del mensaje de hoy, sostuvo que se observó un incremento en la demanda en los vacunatorios. “Por este motivo, hemos ampliado la capacidad operativa en el sistema de vacunación. Dado que hay personas que ya cumplieron los plazos y tienen que colocarse la segunda dosis o la dosis de refuerzo o porque comienza a tener vigencia el pase sanitario, y el incremento de los casos, se vio un aumento en la demanda del sistema de vacunación”, detalló. A su vez subrayó que se reforzó la vacunación para que la mayor cantidad de personas pueda tener completo el esquema de vacunación.

“Hemos hecho un relevamiento por cada una de las localidades de un modo nominalizado para aquellas personas que ya tenían la primera dosis y no la segunda, nominalizadamente por cada localidad se remitió a cada uno de los hospitales para que desde el sistema sanitario se haga la búsqueda activa de estas personas para que se vacunen y estén inmunizadas”, expresó.

Consejo Federal de Salud – Tercera dosis

En relación a la última reunión del Consejo Federal de Salud que tuvo lugar en el día de ayer, destacó que se tomó la determinación de disminuir el plazo interdosis en aquellas personas que necesitan el refuerzo. “Hablamos de un esquema primario de vacunación completo cuando se han puesto dos dosis de las vacunas. En ese concepto, el refuerzo está destinado a quien tiene un esquema completo y que haya pasado cuatro meses después de haber completado el mismo”, resaltó.

En ese sentido, agregó que “desde el inicio de esta semana estuvimos vacunando a personas mayores de 60 años que hayan cumplido estos cuatro meses ya con la dosis de refuerzo”. “Desde la semana que viene comenzamos con la implementación de esta estrategia de disminuir los cinco meses a cuatro el periodo de Inter dosis para el refuerzo para la totalidad de la población”, anticipó.

En ese contexto, comentó además que la diferencia que existe hoy en día entre una persona que esta vacunada y la que no, es que el riesgo que se les presenta a aquellos que no poseen el esquema de vacunación es un riesgo incrementado y, de hecho, las personas que han fallecido en la Argentina o se encuentran en terapia intensiva son personas que tiene antecedentes de no haber recibido alguna dosis.

La otra situación que se analizó en COFESA, es sobre los plazos de aislamiento en aquellas personas que tienen contacto estrecho que son positivos y se diferencian principalmente en dos grandes grupos; un primer grupo que no están vacunados continua con la misma metodología que teníamos antes con 10 días de aislamiento y el segundo grupo para aquellos que tiene el esquema primario completo de vacunación se reducen a 5 días y otros 5 días para realizar cuidados especiales. En el caso de las personas vacunadas y positivas, el aislamiento se realiza por 7 días junto con 3 días de cuidados especiales.

Las vacunas – nuevas cepas

Otro de los temas que expuso es la eficiencia de las vacunas, sobre lo cual destacó: “En este momento tanto la cepa Delta como la Ómicron es elevada ya que se tiene una certeza en la protección que se va generando es de modo muy importante, por lo cual, de ahí radica la importancia de acceder a la vacuna y de tener los esquemas completos lo más pronto posible”.

Recomendaciones para el fin de año

Como siempre, García recomendó que para estas fiestas, se debe cumplir con los protocolos en los diferentes lugares donde asistimos, tales como: el uso correcto del barbijo, el distanciamiento, la higiene de manos y ventilación de los ambientes.

“En toda la Argentina en estos momentos esta con un incremento de casos, a un punto total que se han superado todos los antecedentes históricos de la cantidad de casos que se han detectado. Santa Cruz no deja de estar exento de toda esta realidad nacional, la movilidad de la gente principalmente desde zonas endémicas es un hecho principalmente en estos tiempos de fin de año”, manifestó.

Saludo

Para concluir, el Ministro dio un mensaje de fin de año. “Les deseamos que para este fin de año tomen todas las medidas y que el 2022 sea un año totalmente exitoso y que podamos decir que es el año en el cual se pudo yugular esta pandemia”, subrayó.