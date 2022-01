La inflación se aceleró en diciembre al 3,8%, según informó el INDEC este jueves. De esta manera en el acumulado de 2021 los precios aumentaron 50,9%, la segunda marca más elevada en 30 años, detrás de la de 2019.

En comparación con los incrementos del mes previo, resaltaron importantes aceleraciones en las divisiones Transporte (2,2% en noviembre vs 4,9% en diciembre), Alimentos y bebidas (2,1% vs 4,3%), y Recreación y Cultura (1,5% vs 4%). Asimismo, se mantuvieron en niveles muy elevados las subas en Restaurantes y hoteles (5% vs 5,9%) y Prendas de vestir y calzado (4,1% vs 4,8%).



En el marco de las fiestas y las vacaciones de verano, el turismo durante el último mes del año impulsó los precios en varios rubros, como transporte, servicios de hotelería y servicios de recreación. Además, explicó la mayor parte del salto mensual de los Precios Estacionales, que pasaron de aumentar 0,5% a 3,7%.

"Las subas en turismo y transporte serán relevantes también en los meses que siguen, por la estacionalidad y un ajuste de tarifas que se cree está en carpeta", señaló en diálogo con Ámbito Mara Pedrazzoli, miembro del departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación.

En caso de los alimentos, la división de mayor incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, fueron los aumentos en carnes los que traccionaron el alza, principalmente.

Vale recordar que en el último trimestre del año pasado la Secretaría de Comercio Interior determinó el congelamiento de los precios en medicamentos y más de 1.400 productos de consumo masivo hasta el 7 de enero. Esto contribuyó a la desaceleración de la inflación en noviembre (2,5%), pero tuvo un efecto menor en la dinámica de diciembre.

Agostina Myronec, analista de la consultora Ecolatina, detalló a este medio que los precios de la canasta de bienes alcanzados por la medida treparon desde el 1,5% hasta el 2,9% el mes pasado.

La economista aclaró que el congelamiento afectaba más que nada a productos empaquetados. En ese sentido, remarcó que no tuvo impacto sobre las carnes, que se dispararon 9,1%. "De los 3,8 puntos, 0,8 fueron explicados por los aumentos en carnes", profundizó.

La cifra oficial del INDEC superó al 3,4% que había estimado el sector privado, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA).

Con estos números, la inflación anual de 2021 fue 14,8 puntos porcentuales mayor a la de 2020 (36,1%) pero 2,9 puntos inferior a la de 2019 (53,8%), que hasta ahora es el récord desde 1991. Los principales incrementos del año se verificaron en Restaurantes y hoteles (65,4%), Prendas de vestir y calzado (64,6%) y Transporte (57,6%).

El director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, destacó que el dato anual estuvo "contenido por el freno de los precios regulados, que crecieron 37,7% a nivel nacional (apenas 1,7% en diciembre)". Como contraposición, la inflación núcleo (que no tiene en cuenta ni precios regulados ni factores estacionales) se aceleró desde el 3,3% al 4,4% en diciembre y alcanzó un 54,9% en 2021.

En este contexto, el director de Ánker Latinoamérica, Federico Furiase, mostró en diálogo con Ámbito su preocupación por la aceleración de la inflación mensual núcleo.

"Con dólar oficial y tarifas pisadas, y congelamiento de precios, es un dato que indica un riesgo de transitar hacia un régimen de inflación más alta todavía, sobre todo con una macroeconomía que viene acumulando desequilibrios en lo fiscal y en lo monetario, y con una brecha cambiaria de 100%", advirtió.

Ante la finalización de los congelamientos, el Gobierno puso formalmente en marcha el nuevo programa de Precios Cuidados, compuesto por 1.321 productos, entre los cuales se destacan artículos de necesidad como 45 variedades de leches, 22 presentaciones de yerbas, 6 panificados de molde, 24 tipos y tamaños de pañales descartables y 33 variedades de paquetes de pasta seca.

Paralelamente, en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía Martín Guzmán aseguró que entre el Gobierno y el organismo hay consenso sobre la necesidad de combatir a la inflación desde varios enfoques. En ese sentido, el funcionario remarcó la importancia de los acuerdos de precios para coordinar expectativas, lo cual debería complementarse con un menor peso de la emisión monetaria en el financiamiento del déficit fiscal y un ingreso de divisas que permita mantener controlado el tipo de cambio.

"Es muy difícil ver una inflación por debajo del 50% en 2022, con todas las correcciones de precios relativos que hay por hacer. Para evitar un régimen de inflación más alta es clave tener un acuerdo con el FMI que permita bajar expectativas de devaluación y de inflación. Es una condición necesaria para estabilizar", sostuvo Furiase de cara a este año.

Por su parte, Pedrazzoli ve que "el consenso sobre la multi-causalidad de la inflación es positivo y con ese diagnóstico se tomarán medidas seguramente más acertadas". Aun así, aclaró que todavía existe recompsición de tasas de ganancia tras el impacto de la pandemia y una inercia importante, dos factores que presionan los precios al alza.

Vale remarcar que, si bien Argentina partió de niveles de inflación mucho más elevados que otros países, la aceleración inflacionaria fue un fenómeno que se dio a nivel mundial en 2021. El caso más emblemático fue el de Estados Unidos, que tuvo la suba de precios más elevada en casi 40 años, impulsada fundamentalmente por el crecimiento exponencial en el precio de los commodities y la energía.

FUENTE: Ámbito.