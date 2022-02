Ricci comentó que con este propósito elevaron una nota a la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Río Gallegos, y conversaron con referentes nacionales y provinciales para que se respetan los derechos de la niñez dentro de los cuales se encuentra el derecho a la educación.

“Todo este tiempo de pandemia tuvo consecuencias muy graves para la educación. Entendemos que es importante generar conciencia y remarcar la importancia de vacunarse, pero la solución a esto no debe afectar a un derecho tan fundamental como el de ir a la escuela. Sobre todo en una provincia como la nuestra donde la virtualidad no es una opción”, enfatizó Ricci.

La Legisladora sostuvo que el Gobierno Provincial a través del CPE debe arbitrar los medios necesarios para que se garantice en forma efectiva, el derecho al cursado del ciclo lectivo 2022 con la modalidad presencial a todas las niñas, niños y adolescentes en edad escolar, en toda la jurisdicción de la provincia.

“Todos los niños tienen derecho a recibir Educación integral, completa y de calidad. Esperamos que el Gobierno entienda que una necesidad no debe ponerse por encima de la otra. Debemos cuidar a la población pero también debemos cuidar y respetar el derecho de nuestros chicos a concurrir a la escuela”, dijo.

Por último Ricci argumentó que la vacuna contra el COVID-19 es una vacuna que no es obligatoria y que no integra el calendario anual, por lo que solicitó que no se ejecute lo dispuesto por el Consejo Provincial de Educación instaurando la obligatoriedad de vacunarse para entrar a la escuela.





EL RECLAMO

Legisladores provinciales y nacionales de JUNTOS reclamaron al Gobierno de Santa Cruz que se garanticen las clases presenciales para todos en la Provincia. Para ello elevaron reclamos y notas ante la gobernadora Alicia Kirchner, la Defensora Nacional de Derechos de la Niñez, la Presidenta del Consejo de Educación y al Ministro de Salud de la provincia.