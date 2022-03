En el comienzo del mensaje informó que ayer en la provincia se detectaron 23 nuevos casos. “Actualmente tenemos 89.691 casos acumulados y a la fecha tenemos 1.099 fallecidos desde el inicio de la pandemia”, agregó.

Asimismo, Weinzettel comentó: “Todavía nos queda un porcentaje de santacruceños y santacruceñas que no cuentan con el esquema completo de vacunas y, a las personas que no han iniciado con el esquema no deben tener miedo, y lo hagan, ya que es fundamental el cuidado para toda la sociedad”.

Seguidamente, hizo hincapié en la vacunación en los niños y niñas tras el comienzo del ciclo electivo. “Quienes comenzaron el colegio, es fundamental que estén vacunados ya que nos ayuda a tener un espacio más tranquilo y con más seguridad. Los vacunados igual podemos contraer COVID-19 pero posiblemente lo que no tengamos es casos graves evitando el fallecimiento de más personas”.

“Además de todas las medidas preventivas, es importante tener en cuenta; el lavado frecuente de manos, la ventilación cruzada en ambientes cerrados y usar correctamente el barbijo”, señaló.

Por último, la funcionaria expresó: “instó a las personas que aún no estén vacunados, que lo hagan para cuidarse más”.