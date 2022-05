Sheila Lincheski: "Volver a la Feria fue como volver al primer amor"

En el marco de la edición 46 de la Feria Internacional del Libro que se está llevando adelante en Buenos Aires, la joven escritora Sheila Lincheski, presentó su obra "Prostitución del Alma" de Editorial Dunken. Ayer por la tarde, el espacio estuvo colmado de amigos, familiares y público general que aguardaban expectantes las exposiciones.

"No paraba de llorar, luego de dos años, nos volvimos a encontrar" señaló Sheila en comunicación con EL MEDIADOR. "Además de ser convocados como escritores, también es una alegría encontrarnos como lectores. Más que emocionada, porque más allá de lo que implica exponer y conversar con las personas que se interesan por tu obra, la sensación de participar de una feria de tal dimensión es inmensa"

Sobre su obra “Prostitución del Alma”, explicó que "más allá de las emociones", el libro "aspira a ser más un tipo de diario donde uno va retratando lo que quiere ser, lo que proyecta. Una utopía de la adolescencia que empezamos a transitar. Descubrir la poesía es con lo que me siento más cómoda actualmente"

Desde los 14 años que Sheila empezó a escribir. Según la autora, es “cuando los sentimientos están a flor de piel”. A los 15 fue la primera publicación formal. "Ahí retraté lo que sentía, de una manera más prematura. Uno va juntando, escribiendo", describió.



"Para escribir no hay una forma, la literatura no es lineal. Algunos nos dirán que necesitamos determinado protocolo y demás, cualquier expresión artística es sentimiento y emoción. No hay arte bueno o mal, es sencillamente arte" señaló.