Durante la cuarta sesión ordinaria, tomó estado parlamentario el proyecto de Resolución 238/22 de la diputada Laura Hindie por el que pide al Poder ejecutivo que, a través de su Representante, solicite al Banco Santa Cruz S.A la incorporación de las Islas Malvinas como fondo de imagen en sus tarjetas de crédito y débito. Esta iniciativa fue girada a la comisión de Industria, Comercio y Turismo para su estudio.

“La reivindicación de soberanía que nuestro país posee sobre las Islas es una lucha que como argentinos no debemos abandonar jamás. Todas aquellas manifestaciones que podamos construir pacíficamente en cada una de nuestras acciones diarias, contribuyen a una identificación colectiva que nos permita como sociedad visibilizar que la entrega de aquellos héroes que dieron la vida en nombre de la patria, no sea en vano”, manifestó la diputada Laura Hindie quien agregó “la impresión del fondo de imagen mencionado en estos productos bancarios, de utilización masiva en el ámbito nacional e internacional, son una muestra más de identidad y convicción de nuestra lucha por la Soberanía de las Islas Malvinas; porque reitero no debemos abandonar nuestro reclamo de soberanía en las Islas”.

Por otra parte, la legisladora provincial destacó al alumno Ignacio Nahuel Naguil quien representara a la Argentina en las Olimpíadas de Matemática del Cono Sur que se realizarán en el mes de agosto en la República de Chile.

"Durante la sesión que celebramos ayer, este reconocimiento que realizamos me llena de orgullo porque Ignacio ha participado desde muy pequeño en diferentes Olimpiadas Matemáticas obteniendo numerosos reconocimientos”.

“Su participación enaltece a la educación santacruceña pero, además, quiero destacar el apoyo que tiene de su familia porque Ignacio está motivado para alcanzar metas y objetivos personales, resolver retos cada vez más complejos en matemática y es un ejemplo para los demás estudiantes santacruceños”, finalizó la diputada Hindie.