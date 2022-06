"Porque nos faltó visitar a la gente, por varios motivos, en caso de San Julián, porque el candidato, es el intendente, un hombre muy querido. Felicito su participación, ahora hay que ponerse a disposición de él a futuro de cara a las elecciones 2023" aunque en este punto hizo una pauta y también consideró adjudicar esa victoria a cierta "ayudita"



Es una "cuestión con la que no estoy nada de acuerdo: que Morales, Manes, Losada, De Negri, hayan salido en los flyers pidiendo que los voten a ellos, como si nosotros no fuéramos radicales. Eso no me gustó", explicó Acuña Kunz. De todas maneras, remarcó el potencial que tiene "Leo" Roquel, "es un gran candidato, un muchacho sin techo político"



"Las urnas cantaron quiénes son los que tienen que dirigir, quienes tienen que acompañar para llegar al 2023"



Con respecto al panorama de las próximas elecciones provinciales, señaló que "no son tiempos de exclusión de ninguno de los radicales. Tanto Gardonio como Reyes, son excelentes candidatos. Conversaremos después quién tiene que ir en cada lugar, conversaremos y espero que nos pongamos todos de acuerdo"