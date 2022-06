La inclusión en nuestra sociedad actual es una deuda pendiente en muchos aspectos de la vida cotidiana. Uno de ellos, es el que enfrentan las personas no videntes a la hora de realizar compras en efectivo, ya que no disponen de una forma segura de saber qué dinero es el que manipulan, ni mucho menos el que reciben de vuelto.



Con esta premisa es que, desde la localidad de Cte. Luis Piedrabuena, el concejal David Peralta, propone un particular proyecto para que todas las personas tengan las mismas posibilidades.



En comunicación con EL MEDIADOR, el concejal Peralta, reconocido deportista integrante de la Selección Argentina de fútbol para ciegos "Los Murciélagos", explicó que este proyecto presentado ante el Banco Central, nació como una inquietud, ya que “uno queda y se siente vulnerable ante la situación de no distinguir los billetes”.



"Es un proyecto de billetes inclusivos; hay un millón de personas ciegas o con baja visibilidad en la Argentina que nos vemos en una situación de analfabetismo monetario, porque no tenemos manera de distinguir los billetes”, señaló.



Basicamente, la propuesta es "que los billetes tengan distintos tamaños, con eso solucionar esto y sacarnos del alfabetismo monetario”.



Sobre su propia experiencia, Peralta explica que "uno se arregla como puede, pregunto a alguien de confianza qué valor tiene el billete y lo acomodo de una manera dentro de la billetera”, pero "a la hora de darte un vuelto no sabes que te están dando”.