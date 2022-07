Ya es repetido los problemas que tienen los vecinos de Río Gallegos con el tema del hospedaje cuando son derivados o tienen que hacerse estudios en Buenos Aires. En este sentido, Nadia Cid, vecina de Río Gallegos, estuvo en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR y aseguró que “el inconveniente es con el hotel, ya después en todo lo demás no he tenido ningún problema”.

Respecto al inconveniente que tuvo hace unos días remarcó: “Desde el viernes que me vengo tratando de comunicar por el sobre que te dan en la obra social, y me decían desde el Hotel Libertador en Palermo que no había reserva para mí. El sábado me comunico de nuevo y me dijeron que hay dos opciones, el lunes recién me dijeron que no había lugar y que me podían mandar a Retiro”.

“Yo por el tema del Covid no puedo andar en colectivo, preferentemente necesito un lugar que me quede cerca así poder manejarme caminando para llegar”, indicó Cid.

Además, comentó que “me cansé e hice pública la situación que estaba pasando, sinceramente uno cuando viene no viene por diversión, uno ya tiene mucho por la enfermedad que pasa para que te pase esto”.

Por último, en torno a su estado de salud actual aseveró que “el jueves tengo los resultados, me tengo que hacer dos estudios y esperar a ver cómo me dieron. Esperemos que esté todo bien”.