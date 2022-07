La sesión extraordinaria que estaba pactada para este lunes no pudo realizarse por falta de quorum y por la ausencia de Cecilia Velázquez, lo que ha generado varios comentarios de ambas partes sobre esta situación. Según Daniel Roquel, diputado por la UCR, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “es muy preocupante la situación que atraviesa la educación, yo descreo que la situación este resuelta cuando se vuelva del receso invernal”.

Roquel comentó sus sensaciones sobre la sesión extraordinaria del lunes “uno entendía que no iban a dar quorum, pero lo que si esperaba era la presencia de presidenta del Consejo de Educación, es una falta de respeto a instituciones de la democracia que alguien que haya sido citado no vaya”. Además, dijo “Sigue sin rendir los números de como gastan la plata en el Consejo Provincial de Educación, es una de las muchas preocupaciones que tenemos. El recurso está y los colegios siguen estando en condiciones que no son aptas para que los chicos estén en las aulas”.

Por otro lado, hablo sobre la situación actual de la educación en la provincia “está fracasando este modelo educativo, donde esconden todas las estadísticas que podamos tener de materias desaprobadas y repitencias. Santa Cruz paso de ser una de las seis mejores provincias hace 20 años a hoy ser una de las peores dos del país”.

Para concluir el diputado por la UCR comentó los pasos a seguir para que Cecilia Velázquez se presente en la Cámara de Diputados “En agosto comenzamos el periodo ordinario de sesiones, veremos si en algún momento podemos interpelar a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, y si no presentar distintas iniciativas legislativas para que vaya en el ámbito de las comisiones y realmente discutir estos problemas”. A su vez dijo “hemos estado averiguando, por si no cabe una denuncia penal contra Cecilia Velázquez por no haber ido a la sesión”