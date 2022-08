El gremio docente rechazó la conciliación obligatoria. Mediante un comunicado señaló que "Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la provincia parte manifiesta en este conflicto, alejado de toda imparcialidad y reiterativo en sus conductas persecutorias para con nuestro sindicato"



El comunicado completo:

EXIGIMOS LA REANUDACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE DIÁLOGO QUE PERMITAN DARLE UNA SALIDA INMEDIATA CON SOLUCIONES CONCRETAS AL CONFLICTO DOCENTE

El Congreso Extraordinario Provincial de la ADOSAC determina:

CONVOCAR A UN PARO PROVINCIAL por 48 horas para los días miércoles 10 y jueves 11 de agosto del corriente año, con movilizaciones en las distintas localidades, rechazando la Conciliación Obligatoria por considerar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la provincia parte manifiesta en este conflicto, alejado de toda imparcialidad y reiterativo en sus conductas persecutorias para con nuestro sindicato.



REPUDIAR enérgicamente las declaraciones vertidas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz en los medios de comunicación, las que se configuran como una amenaza contra la integridad política y económica de Organización.



Exigimos que ningún docente de la provincia viva por debajo de la línea de la pobreza y para ello demandamos un salario inicial de $120.000 para el cargo testigo retroactivo al mes de julio, con cláusula de indexación de acuerdo a los índices inflacionarios que experimente el país.



Denunciar los aprietes y hostigamiento por parte de las autoridades del CPE con los docentes que realizan medidas de fuerza y manifestar nuestro más enérgico repudio a LAS LISTAS NEGRAS.



EXIGIR mayores inversiones en infraestructura escolar y que se transparenten los gastos asumidos en tareas de mantenimiento y refacción edilicia, ya que las cifras y obras publicitadas por el CPE no concuerdan con el estado actual de las Instituciones. Junto a ello, demandar la construcción de edificios propios para todas las instituciones existentes.



RECHAZAR la reforma laboral que implica la puesta en práctica de la jornada extendida, política tomada por parte del CPE sin previsibilidad alguna, ni participación real del colectivo docente en el debate por su implementación, todo esto, además, llevado adelante en un contexto de vaciamiento pedagógico. La falta de claridad ante las innumerables aristas planteadas (salariales, laborales y pedagógicas) y que se desprenden de este proyecto impuesto por el CPE genera que la docencia no admita tal modificatoria.



DEMANDAR la descentralización y la presencialidad para las Comisiones de Ofrecimientos en toda la provincia.

Reafirmar nuestro rechazo a toda medida pedagógica que conduzca al vaciamiento de los contenidos en los niveles primario y secundario, al atropello hacia la libertad de cátedra y a la flexibilización de las tareas docentes, tal como sucede con “trabajo colaborativo” en la Educación Especial, eufemismo a través del cual se sobrecarga laboralmente a la docencia no permitiendo la atención en la especificidad de los distintos diagnósticos o patologías que son propias de la modalidad.



DENUNCIAR la precariedad que se les ha impuesto a los cargos de Preceptor/a y Maestro/a de apoyo a la Inclusión y EXIGIR que de manera inmediata se coloque a los mismos dentro del encuadre estatuario que garantice para los docentes que se desempeñen en ellos el cumplimiento íntegro de sus derechos. Asimismo, remarcar que la única política de cumplimiento efectivo debe ser aquella que conduzca al respeto y protección de los derechos conquistados por el sector docente.

Además, como Congreso expresamos:

Nuestra solidaridad con los compañeros Autoconvocados de Formosa que siguen luchando por un salario digno que también los saque de la línea de la pobreza y acompañamos las luchas DOCENTES DE TODO EL PAIS.

Repudio el fallo de la Justicia de Chubut y exigir la urgente absolución de Santiago Goodman de este injusto juicio cuando luchaba junto a otros trabajadores; ante la situación social gravísima por atraso de salario y ajuste terrible hacia el pueblo trabajador.



La exigencia de desprocesamiento de los compañeros por luchar. Por la absolución inmediata de nuestros compañeros Claudio Wasquín, Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentín y Gabriela Ance. ¡Basta de criminalizar la Protesta Social!



Nuestro mayor agradecimiento ante las muestras de apoyo de sindicatos, seccionales y particulares que se han solidarizado con nuestra asociación, ante esta amenaza severa del gobierno de Alicia Kirchner de desfinanciar y quitar la personería gremial a un gremio que pelea, actitud propia de otras épocas y estados dictatoriales.

Repudio ante el procesamiento de Lucas Adrian Olaz y Julio Nicolás Pizarro, empleados de la empresa Multinacional Yamana Gold, Estelar Resources que opera en cerro Moro por el solo hecho de reclamar salario y condiciones laborales.



La necesidad de poner fin de la intervención de la Junta de Clasificación de Educación Inicial y Especial, exigiendo una vez más la reincorporación inmediata de los Vocales Electos.



Derogación inmediata del presentismo impuesto a través de la Resolución 066/18.

Derogación inmediata de la Resolución 146/22 para permitirle el libre acceso a sus puestos de trabajo para todos aquellos compañeros que hayan optado por la no vacunación.



La exigencia del cumplimiento íntegro de nuestro régimen de licencia, muchas veces mal interpretado y por ende mal aplicado por las autoridades de reconocimientos médicos de algunas localidades. Asimismo, solicitamos que se retome la convocatoria de juntas médicas para generar los encuadres de salud necesarios para los compañeros docentes.



La defensa irrestricta de nuestro régimen jubilatorio.

La necesidad de agilización en el tratamiento de los expedientes jubilatorios.

Por último, queremos cerrar este informe resolutivo, insistiendo una vez más en la necesidad que tiene ya no solo la docencia, sino toda la comunidad educativa; de que se retomen las instancias de diálogo en paritarias, sin imposiciones, sin presiones, sin amenazas, únicamente apuntando a lograr una salida con soluciones concretas que resuelvan este conflicto y permita tanto a docentes, alumnos y familias recobrar la vida laboral y estudiantil digna que se merecen tener.