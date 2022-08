El jueves pasado la sesión de la Cámara de Diputados que se realizó en Puerto San Julián fue suspendida por falta de quorum, lo que ha generado distintas reacciones de ambos sectores. Según Eloy Echazu, diputado por el Municipio de Río Gallegos, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “yo no comparto que no haya quórum, no comparto esa actitud”.

Echazu comentó sobre la sesión suspendida en Puerto San Julián “ellos manifiestan unos dichos del diputado Matías Mazú, es una actitud que yo no comparto, uno se tiene que quedar debatir y defender su proyecto. Yo no comparto que no haya quórum”. Además, dijo “no estoy de acuerdo que se hayan levantado los diputados, el debate se tiene que dar en la banca”.

Al finalizar, el diputado por el Municipio de Río Gallegos comentó sobre la recorrida que realiza la Cámara de Diputados “que uno de los tres poderes de Santa Cruz vaya y se traslade a cada localidad de la provincia es muy potable, los vecinos y vecinas de la localidad pueden ver como se trabaja en comisión y cómo se hace el debate”.

“Esta ley que se aprobó para que tengamos una Cámara Itinerante, fue un acuerdo con los dos bloques, los que se levantaron fueron los mismos que estuvieron de acuerdo de que la Cámara se mueva por el interior”, concluyó.