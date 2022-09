El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y la secretaria de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos, Moira Lanesán Sancho, se reunieron en Buenos Aires con autoridades de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), oportunidad en la que Grasso firmó un Acta de Acuerdo de Colaboración y Cooperación Mutua.



De acuerdo a lo señalado por Moira Lanesan, el acuerdo alcanzado es, entre otras cosas, para que las capacitaciones y cursos que se realicen en el marco del “Gallegos Emprende” del próximo 2023 cuenten con la certificación de ese organismo nacional.



En comunicación con EL MEDIADOR, la secretaria de Producción, Comercio e Industria del municipio explicó que tuvo "la suerte de trabajar durante ocho años con Guillermo Polke y cuando le conté lo que queríamos hacer, me puso en contacto con CAME Nacional y nos dieron el aval de trabajar con la municipalidad de RÍo Gallegos y certificar las capacitaciones que vamos a brindar en 2023"



"Que CAME certifique, acompañe y promueva nuestro semillero es muy importante".



Sancho explicó que "ellos sabían de todo lo que venimos haciendo, y que a pesar de que fue una ciudad muy castigada, hoy está en boca de todo el mundo porque Gallegos volvió a nacer. Estamos explotando todo lo que la gente pensaba que no se podía hacer"



"Este empuje y las obras que se van a realizando es parte de la historia de todos los riogalleguenses para dejar de ser una ciudad de paso. Todas las cosas que nos están pasando inéditas como ciudadanos de Rio Gallegos, nos dan impulso a seguir", explicó Lanesán Sancho.



Consultada sobre una posible candidatura del actual intendente Pablo Grasso, señaló que "en cada objetivo que Pablo se proponga, nosotros lo vamos a acompañar como equipo. Él nos acompaña a todo lo que le proponemos en el sector comercial y es la primera vez que veo a un intendente con la camiseta comercial puesta. Es un trabajo colaborativo el que hace"