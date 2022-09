Ricardo Sánchez: “Somos el único municipio de la provincia que no tiene "Diputado por Pueblo”

La localidad de El Chaltén viene desde hace un tiempo pidiendo por el "Diputado por Pueblo", un derecho constitucional que viene siendo negado desde hace años. Ricardo Sánchez, concejal de El Chaltén, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR puntualizó “no somos escuchados, tenemos la razón por todos lados, pero no hay forma que se complementen”.

Sánchez comentó sobre el pedido por el Diputado por Pueblo “llega el momento en donde uno ya no sabe qué hacer, se viene planteando desde distintas maneras la posibilidad de que podamos cumplir con nuestro derecho constitucional de tener nuestro propio diputado”.

"Decidimos cambiar la estrategia y requerir que se incluya a El Chaltén en convocatoria a elecciones para diputados del 2023”, apuntó.

Para cerrar, aseguró: “El tema es que no es una opción caprichosa de parte nuestra, es lo que dice la Constitución, lo que es caprichosa es la actitud del ejecutivo de no incluirnos como municipio y no tener nuestro diputado”.

“El tema acá es respetar el derecho constitucional, cada municipio debe tener su diputado por el pueblo”, finalizó el edil de El Chaltén.