El Fondo Monetario Internacional le comunicó al ministro de Economía, Sergio Massa que se aprobará el cumplimiento de las metas de reservas del tercer trimestre. De esta manera, el organismo multilateral ya aprobó la segunda revisión, si bien, no se cumplió con la meta de acumulación de reservas del 2do.trimestre, según trascendió de una alta fuente del equipo económico.

En una decisión “inédita” el Fondo anticipo su evaluación sobre una de las metas más sensibles que es la acumulación de reservas. En tanto, la meta fiscal establecida para el 3er. trimestre, en el Palacio de Hacienda, confían que “se va a cumplir” aunque el organismo recién lo confirmará el 20 de este mes.

Especialistas internacionales son más cautos y sostienen que el Board, tratará la segunda revisión y las metas para fines de septiembre en aquellos objetivos donde se cuenta con la información, pero que esto no significa una segunda y tercera revisión combinadas.

Cabe recordar que este viernes se reunirá el directorio del organismo para evaluar el staff agreement por la revisión del segundo trimestre y, como es habitual, a posteriori se producirá el desembolso de unos U$S3.900 millones.

Empresarios

El ministro Massa fue informado de esta decisión del FMI cuando almorzaba con los directivos de la Cámara Argentina de la Construcción y, sin poder disimular su alegría, les compartió la noticia. Con esta aprobación –la de reservas- una de las metas más difíciles de cumplir, se garantiza el desembolso de fin de año.

Y, para las dificultades que enfrenta la economía argentina el no contar con la incertidumbre de si se puede acumular o no reservas, cuando los dólares siguen siendo un bien escaso, no es menor. Lo que permitió la acumulación de reservas fue, el “dólar soja” cuya liquidación superó incluso las expectativas oficiales.

De todas maneras, las divisas siguen siendo escasas, y, por esta razón, el ministro de Economía les garantizó a los empresarios que “privilegiará los pocos dólares que hay para la industria”, contó al termino del almuerzo Gustavo Weiss titular de CAMARCO.

Al respecto, la entidad empresaria, también le manifestó al titular del Palacio de Hacienda que “lo que sean bienes de consumo, en general, y obviamente el turismo es uno de ellos, deberían tener un dólar que no compita con la necesidad de la industria”, dando señales que están de acuerdo con que se tome alguna decisión respecto al dólar turista.

El ministro les reconoció que “están estudiando el tema” y que formará parte del “paquete de medidas vinculadas al comercio exterior” aunque no preciso a que monto podría elevarse el dólar turista.

En principio, parece que la idea que impera más en el equipo económico es establecer un valor similar al Contado con Liquidación que fluctúa en el orden de los 300 pesos, pero aún, no hay una definición.

Respecto de la suba de los precios Massa les comentó que su idea es lograr un acuerdo de precios con las 27 fabricantes de productos de consumo masivo.

Los empresarios de la construcción también le plantearon algunos temas sectoriales, como, por ejemplo, el referido a la actualización de los precios de las obras públicas que se ven afectados por los elevados índices de inflación.

Massa les confió que espera que la inflación “vaya bajando de a poco” y manifestó que, una vez estabilizada la economía, tiene la aspiración de que “a mediados del año que viene la inflación baje sustancialmente”.

FUENTE: Ámbito.