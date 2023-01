Los padres de Fernando Báez Sosa convocaron a un homenaje: "Queremos paz y justicia"

Los padres de Fernando Báez Sosa, Silvino y Graciela, anunciaron este martes, al finalizar la séptima audiencia del juicio por el asesinato de su hijo, que el 18 de enero organizarán un homenaje en Dolores a tres años del crimen.

En un comunicado que leyeron ante los medios expusieron: "A tres años sin Fernando queremos paz y justicia, por eso el próximo 18 de enero realizaremos una oración interreligiosa en memoria de nuestro querido hijo".

Además, dijeron que no solo se tratará de un homenaje a Fernando sino que además habrá una colecta: "Será en el Anfiteatro de Dolores y los queremos invitar a todos a colaborar con una colecta solidaria que puede ser un alimento no perecedero o útiles escolares que serán donados a distintas entidades", sostuvieron.

"Queremos convertir el profundo dolor de la ausencia de Fernando en solidaridad, esperamos contar con su presencia. Cada vez nos acercamos más a la justicia para que Fer pueda descansar. Gracias a todos por el acompañamiento de siempre", concluyeron.

A partir de este anuncio, confirmaron que se quedarán en Dolores para el aniversario el 18 de enero y el homenaje en Villa Gesell denominado "la marcha de velas blancas" se realizará sin su presencia.

Por otro lado, Graciela recordó entre lágrimas que hoy se cumplen tres años de la última vez que estuvo con Fernando: "Hoy hace tres años le di el último abrazo, porque mi hijo el 10 de enero de 2020 se iba a Pinamar, para luego visitar Villa Gesell con sus amigos, pero nunca más volvió".

Séptima jornada de juicio: revelaron mensajes entre los rugbiers

En esta séptima audiencia, se presentaron los audios y mensajes que los rugbiers se enviaron entre sí mediante su grupo de WhatsApp en los instantes posteriores al crimen de Fernando Báez Sosa. Todos los presentes en el juzgado pudieron escuchar los diálogos en los que hicieron referencia a que la víctima "caducó", que la gente estaba "a los gritos" y que estaba "la policía" en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell. "Chicos no se cuenta nada de esto, a nadie", decía uno de los mensajes más contundentes.

"Se comprobó que ellos siempre supieron lo que hacían desde un principio, los únicos que no lo sabíamos fuimos nosotros", manifestó Silvino, padre de Fernando, al final de la jornada.

"No presenciamos todos los testimonios, pero escuchamos los audios y fue muy fuerte ver como festejaron y como nuestro hijo había 'caducado'. Es desgarrador", expresó por su parte Graciela. "En las manos y pies de ellos se terminó la vida de mi hijo. No son humanos, no se puede creer lo que hicieron", agregó.

