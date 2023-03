El lujoso regalo que Messi encargó para sus compañeros campeones del mundo

El campeonato del mundo logrado por la selección argentina en Qatar selló el final de la racha de 36 años sin Mundiales gracias a un plantel que llegó con 36 partidos invicto y exhibió una unión inseparable en cada uno de los siete encuentros de la cita. Más allá de Lionel Scaloni, esa comunión fue comandada bajo el paraguas protector de Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, que quiso realizar un tributo muy especial para sus compañeros.

El diario inglés The Sun reveló que el emblema de la Albiceleste gastó USD 210.000 en 35 IPhones 14 dorados, que serán distribuidos a todo el equipo y parte del staff que levantó la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la ciudad de Lusail. No son cubiertas típicas, ya que tienen un condimento muy particular. Cada una tiene una dedicatoria central con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las tres estrellas en conmemoración de los torneos logrados en 1978, 1986 y 2022.



Además, en la parte superior posee el apellido de cada jugador con el número de camiseta que lució durante el certamen mundialista. Estos dispositivos de 24 quilates fueron enviados este sábado a su casa ubicada en París. El CEO de iDesign Gold, Ben Lyons, confirmó esta decisión adoptada por el astro argentino: “Lionel no es solo la Cabra, sino que es uno de los clientes más leales y se puso en contacto con nosotros un par de meses después de la final de la Copa del Mundo”.

En declaraciones vertidas por el periódico británico, el empresario contó detalles de esta iniciativa inesperada: “Dijo que quería un regalo especial para todos los jugadores y el personal para celebrar la increíble victoria, pero no quería el regalo habitual de relojes”. Con el deseo de que representara un componente único en su conformación, Lyons le contó cuál era su alternativa al ganador del premio The Best a mejor jugador: “Entonces, sugerí iPhones dorados con sus nombres inscritos y le encantó la idea”.

Esta persona subió una foto a su cuenta personal de Instagram para dar cuenta del encuentro que mantuvo con Messi hace muy pocas horas. “Gracias por recibirme en tu hogar”, escribió en una historia difundida en la red social. En este sentido, el emprendimiento le dedicó una serie de publicaciones dentro de un perfil con más de un 1 millón de seguidores.

“Fue un honor entregar 35 iPhone 14 de oro a Leo Messi para sus compañeros de equipo y personal como un regalo por ganar la final de la Copa Mundial”, escribieron en una publicación que incluyó la imagen del CEO junto al máximo goleador de la selección argentina. Otra persona, cuya identidad se preservó, prestó su testimonio con The Sun y confirmó que “Lionel quería hacer algo especial y ostentoso para celebrar su momento de mayor orgullo” y así se puso en contacto con Lyons para coordinar el diseño.

En otras ocasiones, Messi ha recibido diseños exclusivos de esta marca, pero ahora optó por profundizar estos lazos para realizarles un obsequio a sus compañeros. La estrella del París Saint-Germain (PSG) ha aceptado cientos de regalos en toda su carrera, pero ahora decidió retribuir las grandes actuaciones de sus compañeros con un oneroso agasajo. En las imágenes difundidas, se llegan a observar los diseños de distintos jugadores, como Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Ángel Di María, entre otros.

FUENTE: INFOBAE