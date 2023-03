El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó este jueves que en las próximas elecciones primarias presentarán un solo candidato del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

"Yo tengo predilección por mis candidatos en la Ciudad y en todo el país. Tenemos que garantizar la continuidad. Para competir en las PASO vamos a tener un solo candidato del PRO", sentenció Larreta durante un acto.

“Le voy a dar prioridad a los candidatos del PRO a la continuidad del trabajo que venimos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos tres candidatos en carrera y vamos a trabajar obviamente para tener un candidato del PRO que compita contra los otros posibles candidatos de los otros partidos que conforman Juntos por el Cambio”, señaló.

Horacio Rodríguez Larreta oficializó la quita de los planes sociales

Horacio Rodríguez Larreta dio una conferencia y oficializó la quita de los planes sociales a 1.445 familias por no mandar a sus hijos a la escuela y no cumplir con el mínimo de asistencia requerido del 85%.

"Después de la pandemia el presentismo empeoró. Tenemos que actuar ya y tomar decisiones para que más chicos vuelvan a las aulas. Tenemos distintas iniciativas para mejorar el presentismo. En la Argentina de hoy sabemos que estamos en una situación muy difícil y el sueño que la educación les da", indicó Larreta.

Larreta se mostró junto a la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el Jefe de Gabinete, Felipe Miguel. El jefe de Gobierno porteño mostró cómo fue el proceso para decidir quitar el beneficio de los planes sociales de la Ciudad a quienes no llevaron sus hijos a la escuela. “El 92% de los padres que cumple con los requisitos del plan, sigue recibiendo el beneficio”, remarcó.

Y agregó: "Le damos tres meses, si no vuelven a la escuela pierden el adicional por hijo que les da el plan. Hay que cumplirlo, no da todo lo mismo en la Ciudad. Hoy tenemos los primeros resultados de esta medida. El 92% de los padres cumplen con la obligación. Pero aún con todas las herramientas, hay un 8% que no cumple. Cuando sus hijos recuperen el presentismo vuelven a recuperar el plan".

Se trata del 8% de los 17.798 alumnos porteños que reciben ese beneficio. Larreta enfatizó que "ahora empieza el proceso de seguirlos para garantizar que estén cumpliendo con el presentismo. Es muy importante estar cerca, acompañarlos y que no dejen la escuela".

Por último, el jefe de gobierno porteño señaló que si es Presidente "la educación es prioridad" y que "vamos a lograr los 192 días de clases como tenemos en la Ciudad de Buenos Aires".

"La educación es libertad, independencia y futuro para nuestros hijos. Queremos que cada chico y cada chica salga de la escuela en busca de más oportunidades", concluyó

FUENTE: A24.