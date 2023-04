Se realizó la entrega de equipamiento, indumentaria y aportes a entidades deportivas

En instalaciones del Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha, el intendente Pablo Grasso encabezó el acto de entrega de equipamiento, indumentaria y aportes a clubes, asociaciones y gimnasios comunales.

La ceremonia contó con la presencia de la titular del Instituto de desarrollo Urbano y Vivienda, María Grasso; el diputado por el Pueblo, Eloy Echazú; la ministra de Desarrollo Social, María Belén García; el titular de la Asociación Independiente Fútbol de los Barrios, Adolfo Cader; la presidenta del Concejo Deliberante, Paola Costa, y los concejales Julio Arabena y Wilson Flores. Además, se encontraban presentes el secretario de Deportes, Héctor Alderete; la secretaria de Coordinación Ejecutiva, Claudia Picuntureo y la secretaria de Desarrollo Comunitario, Alejandra Vázquez. También participaron los jefes de los diversos gimnasios municipales.

Como invitados especiales, estaban presentes autoridades e integrantes de distintos clubes y asociaciones deportivas de la ciudad.

A su tiempo, Cintia Federspil, jefa del gimnasio Rocha, destacó la inversión realizada por la Municipalidad y agradeció la posibilidad de “contar con estos materiales que nos pone contentos a nosotros y también a nuestros alumnos, que son un montón porque tenemos la suerte de tener llenos todos nuestros turnos”, destacó.

Durante el acto, se aclaró que Municipalidad “hoy suma a los gimnasios municipales más equipamiento para ofrecer al vecino un lugar donde poder realizar actividades físicas, deportes de distintas disciplinas y que cumplan con lo necesario para poder realizarlas, así como también estamos cumpliendo con el compromiso adquirido con distintos clubes y asociaciones de la comunidad. Esta gran inversión realizada es con la finalidad de acompañar el esfuerzo diario de cada institución, en cada disciplina, con la pasión y el compromiso, que demuestran en las actividades que representan”.

Por su parte, el intendente resaltó en la oportunidad que “tenemos que resolver las demandas que se nos van presentando en los diferentes sectores”.

“Sabemos que siempre los gimnasios tienen que estar preparados para el que no puede acceder a un gimnasio o entidad privada. Y en ese sentido, queremos estar a la altura de las circunstancias”, inició.

El jefe comunal remarcó que “de a poco vamos trabajando con todos. Hay que ocuparse de cada una de las demandas y necesidades. Hay que ocuparse de todas las cosas, de las dificultades en cada uno de los sectores para ir viendo cómo resolvemos. A las exigencias que se nos plantean hay que ir resolviéndolas”, añadió.

Por otro lado, señaló que “muchas instituciones (por las que no son de la Municipalidad) me dicen a veces que no me acordé de ellas, pero vamos de a poco, y vamos a ir poniendo cada vez más de nosotros para todos”, señaló.

Seguidamente, al dirigirse al secretario de Deportes Héctor Alderete, el intendente anunció que la Municipalidad se pondrá a trabajar en la primera parte de la refacción de los alojamientos del gimnasio Juan Bautista Rocha, algo que fue aplaudido abiertamente por los presentes, ya que se trata de una obra muy anhelada no solamente por los trabajadores de ese establecimiento, sino que también por la comunidad en general.

“Y después seguiremos trabajando con el resto de los gimnasios. Y así como nos faltan cenines que arreglar nos van a faltar gimnasios en los cuales seguir trabajando, pero ya vamos a llegar a todos. Y agradezco al equipo de deportes que tengo que realmente trabaja pensando en las necesidades de cada lugar”, agregó el intendente, quien después recordó que el área de Deportes, y los gimnasios en particular, cumplió un rol importante durante la pandemia trabajando codo a codo con la Secretaría de Salud. “Es lo que demuestra la calidad humana sobre todo de este equipo de trabajo”; concluyó.

Entregas y aportes

Cabe señalar que todos los gimnasios municipales recibieron indumentaria, y que, además, el Gimnasio 17 de Octubre, recibió materiales para la refacción de la sala de gimnasia artística. El Rocha, por su parte, recibió materiales para el funcionamiento de la sala de musculación y de boxeo.

Entre tanto, el Benjamín Verón también recibió equipamiento para su sala de boxeo.

El Lucho Fernández, el Natatorio Municipal y el “Indio” Nicolai recibieron indumentaria.

En el caso de las entidades comunales, la inversión fue por un monto cercano a los 38 millones de pesos.

En cuanto a las asociaciones y clubes, para la realización de diversos trabajos, recibieron su aporte en esta oportunidad: Unión Santacruceña; el club Los Pibes; Choppers y Junín.

En cuanto al Club Talleres, la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios, Asociación de Fútbol de Salón y Liga de Fútbol Sur recibieron aporte económico para la compra de trofeos.