El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, contradijo el discurso oficial del kirchnerismo sobre la situación judicial de Cristina Kirchner, señaló que “no hay proscripción” y que legalmente no hay ninguna inhibición que le impida presentarse en los comicios de este año.

En diálogo con el periodista Luis Novaresio (LN+), Lorenzetti habló del lema de campaña que instaló la Vicepresidenta a fines de 2022 y que desde entonces el ultrakirchnerismo utiliza para argumentar que la condena -que no está firme- en el juicio oral por la obra pública a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tiene el objetivo deliberado de dejarla afuera de las elecciones 2023.

“Cada uno puede decir lo que opina. Es bastante común, si uno ve las declaraciones de los que han tenido juicios es más o menos lo mismo”, manifestó el integrante del Máximo Tribunal. Lorenzetti consideró que “desde el punto de vista político es una defensa razonable”, pero “no hay que exagerar”. “El problema es que funcione el proceso con objetividad e imparcialidad y no se lleve a ese terreno”, agregó y sentenció: “No hay proscripción” sobre CFK.

Al respecto de los planteos del oficialismo, planteó que “en un sentido político es un discurso”, sin embargo “legalmente es un proceso judicial donde no hay inhibición de ninguna clase”.

En este marco, recordó: “(Carlos) Menem tenía un proceso y la Cámara Electoral lo cuestionó por una cuestión ética y nosotros en la Corte lo revocamos y lo habilitamos a competir”. “Es importante respetar el derecho de todos más allá de que nos guste o no nos guste. Si la ley dice que uno puede competir hasta que haya sentencia firme de condena es así, nos guste o no nos guste”, fundamentó.

Pese a las críticas y cuestionamientos del oficialismo, Lorenzetti señaló que los miembros de la Corte “tenemos que tener templanza”. “Lo importante no es lo que yo sienta ni el agravio personal. Digan lo que digan voy a seguir haciendo lo mismo. Si un insulto o un agravio o una presión nos hace cambiar de idea estamos mal”, continuó.

El ministro arremetió contra la Vicepresidenta al sostener que “la Corte no es un partido, es una institución”, y cuestionó el argumento del lawfare con el que Cristina Kirchner se victimiza al respecto de su situación judicial: “El lawfare es una teoría, la puede sostener. Hay libertad para hablar de teorías, nosotros lo que tenemos es un sistema constitucional y esto lo hemos dicho en una sentencia que dictamos hace bastantes años (2013) donde se discutió lo mismo. Tenemos que madurar, ponernos de acuerdo en cosas básicas para que la gente esté mejor porque los ciudadanos hoy ven que hay ‘un ellos y nosotros’; la fractura es enorme”.

En este marco, planteó que la “la mayoría de la población se siente mal, es complicado entender si hay un futuro para los argentinos”, con lo cual “hay una verdadera grieta, no partidaria, sino entre la sociedad y las instituciones”. “La razón de eso es que Argentina viene desde hace muchos años con un deterioro institucional muy grande. Nos tenemos que ocupar todos de esta fractura para ver cómo salimos adelante, cómo ayudamos”, agregó. Lorenzetti definió la situación como “un fin de ciclo”. “Las instituciones fueron diseñadas hace 200 años y hoy no funcionan. Hay problemas muy nuevos. Las instituciones no han cambiado, el poder está centralizado y cuesta mucho tomar decisiones”, explicó.

El miembro del Máximo Tribunal se refirió también a los procesos electorales donde intervino la Justicia en casos como San Juan y Tucumán, y que ahora se sumó el pedido a la Corte Suprema para que declare la inconstitucionalidad de la re reelección de los intendentes bonaerenses: “Hay muchas particularidades en cada caso y además Argentina es un país federal, es complejo, pero nosotros tenemos un sistema republicano en el que se apunta a la periodicidad de los cargos y la re reelección indefinida es algo que no está bien y punto, después hay que ver cada caso”.

FUENTE: Infobae.