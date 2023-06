Por este motivo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo del Ministerio de Transporte, brinda las siguientes recomendaciones para una conducción segura y responsable.

Para aquellos vehículos de menos de 3,5 toneladas, se recomienda la utilización de cubiertas con clavos y/o de invierno homologadas que permitan circular sin dañar la calzada cuando el estado del camino o las autoridades competentes lo exijan.

En cuanto a los vehículos de gran porte y sus remolques, la recomendación es que circulen portando cadenas para hielo y/o nieve. También tener a disposición eslinga o barra fija de remolque, pernos, conos y caja de herramientas.

Consejos a tener en cuenta

Respetar las indicaciones sobre la accesibilidad de las rutas.

No frenar ni acelerar súbitamente, utilizar la caja de cambios.

Utilizar anticongelantes en el radiador y en el limpiaparabrisas.

No detener el vehículo en pendientes, puentes, curvas o lugares con visibilidad insuficientes.

Aumentar la distancia entre vehículos.

No hacer maniobras bruscas ni frenar repentinamente.

Encender las luces bajas, incluso de día. Si está nevando, encender los faros antiniebla.

Mantener las escobillas del limpiavidrios en buen estado.

En el caso de grandes nevadas, seguir la huella dejada por otros vehículos.

Recordar

Alcohol cero al volante.

Evitar las maniobras temerarias.

No usar el celular al manejar.

Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

Al viajar en moto, siempre con casco y ropa reflectiva.

Respetar las velocidades permitidas.

Llevar la documentación requerida para circular.



Línea telefónica 149 opción 2 de asistencia a las víctimas de siniestros viales

Las víctimas viales y sus familias, o cualquier persona que haya protagonizado un siniestro vial, pueden comunicarse con la red federal de asistencia que funciona a través de la Línea 149 opción 2. Este servicio de la ANSV acompaña y asesora de forma gratuita a las víctimas en las instancias posteriores a la emergencia y funciona en todo el país durante las 24 horas.

Entre sus principales recursos, brinda asistencia psicológica y jurídica, asesoramiento sobre servicios sociales, asistencia médica y rehabilitación, traslados y hospedajes, y ayuda económica.