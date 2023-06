En este sentido, el vicepresidente del CPE, Ismael Enrique en una entrevista radial, señaló que: “El día viernes fuimos con una serie de planteos en el acta. Por otro lado, pusimos de manifiesto algunas cuestiones que tienen que ver con el accionar político y partidario por parte de ADOSAC (Asociación de Docentes de Santa Cruz)”.

Al respecto, aseveró: “Nosotros fuimos claros en el acta, que un sindicato que representa a trabajadores en la Patagonia argentina se reúna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el estado más rico en detrimento de las otras provincias y que tiene más del 60% del sistema educativo privatizado, para nosotros es preocupante”.

Sobre la cuestión de fondo, Enrique manifestó: “¿Están pensando en un camino hacia la privatización de la educación?, que es una tendencia mundial porque las derechas vienen avanzando por ese lado. Pero nosotros, acá en Santa Cruz, estamos lejos de ese pensamiento. Nosotros somos los auténticos defensores de la educación pública porque lo hacemos con inversión, inclusión, diseño de programas, entrega de libros, computadoras, edificios escolares, cubriendo cargos y aumentando todos los meses el salario de los docentes en la provincia. Esto último, desde febrero a esta parte y todavía no hemos concluido”.

Por lo que, agregó: “Desde nuestro lugar no tenemos nada más que decir que la verdad y lo demostramos con los números. Todo esto está en el acta paritaria junto al desarrollo de cómo se llevó adelante el operativo APRENDER y de qué manera hemos dado este salto cualitativo en los aprendizajes de Matemática y Lengua. También, un dato no menor y algo que tiene que saber la sociedad, es que los chicos provenientes de hogares con mayor complicación económica son los que han dado este salto cualitativo. Pasando un nivel satisfactorio de desempeño y bajando significativamente el número de aquellos chicos que no lo alcanzan. Por lo tanto, esto te exige seguir trabajando porque son peldaños que nos permiten seguir subiendo para lograr que todos los chicos tengan un alto desempeño en los ámbitos académicos escolares”.

El panorama

En referencia a la realidad de la Educación en la Provincia, puntualizó el Vicepresidente: “Todo esto es producto de lo trabajado y de la inversión. Por supuesto, también de la labor docente, de los docentes que están en el aula y que trabajan todos los días en las aulas con los chicos”.

“La gran mayoría de los docentes están en las escuelas, trabajando y están acompañando a los niños y niñas y a las familias en estos procesos de aprendizaje de los chicos. Esto quiero dejar en claro porque no es todo lo mismo y no da todo lo mismo” declaró.

A continuación, valoró el intercambio en la mesa paritaria: “Nosotros como Consejo Provincial de Educación estamos convencidos que lo único que nos va a llevar a buen puerto es el dialogo sincero y como corresponde. Por este motivo, nos sentamos a conversar en un día de paro. La lectura que estamos haciendo es que el sindicato no tiene intenciones de resolver el conflicto de cara a los docentes”.

Las medidas

“Seguir de paro es la peor medida en términos del daño que se le está haciendo a los chicos privándolos de su derecho. Algo que está plasmado en la ley de niños, niñas y adolescentes y previsto en la ley provincial de educación, leyes concordantes y demás”, subrayó Enrique y consideró que “hoy pareciera que el sindicato está más preocupado por las elecciones que por resolver el conflicto docente”.

Asimismo, Ismael Enrique destacó la gestión desplegada “permanentemente en el marco de la ley vigente”, y sobre el concepto de “un estado con recursos infinitos” apuntó: “Lo discutimos fuertemente cuando plantearon que la totalidad de los docentes tienen que comer en los comedores escolares. ¿Por qué suponen que el Estado se vale de recursos infinitos?”.

“Lo que estamos discutiendo son aspectos laborales docentes que los venimos trabajando hacía varios meses con sus comisiones y demás. No hay nada cerrado al respecto, es más, los sindicatos nos tienen que dar respuestas respecto a las primeras reuniones que tuvimos, pero aparece en el acta paritaria como que nunca hemos hecho nada” puntualizó.

La nueva oferta

Sobre la oferta llevada por el Ejecutivo Provincial a la mesa paritaria, señalo que desde el CPE se insistió “en una oferta concreta de agosto a diciembre, una oferta concreta para el segundo semestre, donde no está incluida la cláusula gatillo y explicamos por qué no está incorporada”.

En un racconto de la gestión del Gobierno Provincial, el vicepresidente del CPE comentó: “Venimos desde enero hasta ahora, pagando todos los meses el aumento salarial en el mismo porcentual que la inflación. Esto nunca fue reconocido como aumento salarial y como variable de negociación. Los sindicatos se encargaron de decir que la cláusula gatillo era todo lo contrario”.

“La cláusula gatillo la corrimos porque no sirvió y no se entendió. No le hicieron saber a los docentes que todos los meses estaban teniendo un porcentaje de aumento en su bolsillo. Desde el mes de enero a junio inclusive”, relató.

Con lo que se propuso a los docentes el viernes 2 de junio, para el segundo semestre, “vamos a llegar a diciembre con el 115% anual, cuando por ejemplo CABA propuso un 60% anual. Entonces, ¿de qué salarios de pobreza me están hablando?, ¿de qué imposibilidad de negociar con el gobierno?”.

Los pormenores

Sobre las afirmaciones vertidas de que este es “un gobierno autoritario y que persigue”, Enrique solicitó: “Que me digan dónde, cuándo y cómo, porque lo único que hacemos es mejorar las condiciones de los docentes”.

“No se puede dejar a los pibes sin clases justificando un accionar político partidario” aseveró y resaltó.

“Esta oferta tiene carácter acumulativo, esto quiere decir que sobre el porcentaje que se aumenta un mes eso va a estar estableciendo una diferencia y va corriendo hacia arriba mucho más que el término porcentual real del bolsillo”, reiteró.

Ismael Enrique recordó que: “Para nosotros el docente que recién ingresa es la base de la pirámide, y por eso proponemos este $ 35.000 al básico en blanco que aumenta significativamente ese salario mínimo que cobra un docente recién incorporado en el sistema educativo. Esta oferta la formulamos hasta el mes de diciembre, pero con una cláusula de revisión en el mes de octubre para ver de qué manera se van monitoreando los índices inflacionarios y si se puede hacer una corrección, entre otras cosas”.

Por último, en un repaso de la actual propuesta de mejora salarial para los docentes expresó: “A partir de los salarios de agosto proponemos este 12%. Luego, en octubre el 10% y en diciembre el otro 10%”.

Fuente: Radio Nacional Río Turbio