En agosto de 2013 representantes oficiales de 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reunidos en la Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo realizada en Uruguay, aprobaron el Consenso de Montevideo, el acuerdo intergubernamental más importante de la región en materia de población y desarrollo, y la expresión regional del seguimiento al Programa de Acción de El Cairo después de 2014. Se trata de un instrumento progresista e integral porque incorpora elementos trascedentes para la implementación de políticas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos en temáticas tan relevantes como la salud sexual y reproductiva, el envejecimiento de la población, la migración internacional, los pueblos indígenas y la población afrodescendiente.

El Consenso de Montevideo es complementario a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y establece un marco conceptual para lograr el desarrollo sostenible poniendo en el centro el

respeto y la promoción de los derechos humanos de todas las personas. Constituye, además, la base de una hoja de ruta integral y actualizada para el futuro de la acción regional en temas

de población y desarrollo, y establece sinergias con otros instrumentos o instancias internacionales, como la Conferencia Regional sobre la Mujer y la Conferencia Estadística de las Américas.

La ceremonia de apertura fue encabezada por el ministro del Interior de la Nación, Eduardo Wado de Pedro; a quien acompañaron los ministros de Defensa, Jorge Tahiana; y de Cultura, Tristán Bauer. Además, estuvieron presentes, el secretario de la Comisión CEPAL Luis Fidel Yáñez; la subdirectora regional de UNFPA para América Latina y el Caribe, Verónica Siman; y la coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Argentina, Claudia Mojica. A las autoridades presentes, se sumó la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, quien se dirigió a los presentes, remarcando en primera instancia la necesidad de ser

disruptivos para vencer las barreras. Asimismo, sostuvo que, a los consensos, hay que llevarlos a las prácticas. “Estamos hablando de las contradicciones de este mundo donde pedimos el desarrollo humano pero se cruzan variables como lo financiero, las guerras o los egoísmos que se dan en todo el mundo”, expresó. En ese sentido, resaltó que como “presidenta del Programa que estudia las transformaciones sociales en la UNESCO pude ver las diferencias enormes entre las realidades de cada continente”.

“En Latinoamérica hacemos grandes esfuerzos por revertir esas diferencias, por ejemplo, estos encuentros. Cómo los resolvemos es la pregunta. La respuesta la tenemos que trabajar cada uno porque como alguien dijo si no nos pensamos, nos piensan. Tenemos que trabajar más en los abordajes de cada problemática”, consideró la Gobernadora en otro tramo de su alocución.

Prosiguiendo, la mandataria de los santacruceños y santacruceñas, expresó: “La salud es un tema central, por ejemplo, porque hay que abordarla de una manera integral. No creo en la infraestructura de los hospitales, que son necesarios pero serían mucho menos necesarios si trabajáramos en la atención sanitaria primaria y social. Si hiciéramos abordajes integrales y con identidad territorial. Eso se ha olvidado”.

“Si queremos el desarrollo humano, tenemos que tener la mirada de los derechos sociales. Estamos hablando de los objetivos del consenso de Montevideo que contemplan los derechos de la niñez y la vejez, de la salud mental, la igualdad de género. Estos acuerdos los quiero ver en el territorio”, subrayó. A la vez, Alicia explicó que Santa Cruz tiene 243 mil km2, entran 1200 CABA dentro de la provincia. “Las distancias son tremendas. Entonces, al inicio de mi gestión, desde el Gobierno Central Macrista me dijeron no podés comprar un tomógrafo porque es para 2 millones de habitantes, entonces a la población de Santa Cruz no le correspondía. Pero con las distancias que yo tengo, en la que por ejemplo, las dos ciudades más pobladas están a 800 kilómetros de distancia, imagínense lo difícil que es el acceso a un tomógrafo. Y así fuimos a comprar otro”, relató.

Antes de concluir, Alicia subrayó que el primer desafío a vencer es el trabajo fragmentado. “Es algo que tenemos que revertir no solo en las políticas públicas sino en todo el territorio. la responsabilidad es de un Estado presente, activo y promotor. Tenemos que ser disruptivos para vencer las barreras, pero resulta que las barreras nos las ponemos unos a otros. No hablo solo de gobiernos, sino desde distintas instancias”, finalizó.

En la oportunidad, también estuvieron presentes el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli; y el director de la Casa de Santa Cruz, Andrés La Blunda.

Cobertura Especial: AMA Santa Cruz