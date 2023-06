La llegada de Lionel Messi al Inter Miami de la MLS, ha generado muchas reacciones y comentarios, uno de ellos fue hecho recientemente por su amigo y ex compañero de equipo Sergio Agüero, quien dio su opinión sobre la decisión del rosarino por jugar en los Estados Unidos.

"Fue sorprendente para todos porque se estaba hablando mucho del Barcelona, pero al final la decisión la tiene él y creo que buscó más la felicidad que seguir con esa presión de seguir ganando", inició el Kun y agregó: "Yo estoy bastante en Miami, todas las veces que pueda lo voy a ir a ver".

"Al final jugando va a querer ganar. Se tiene que divertir y pasarla bien, no sé si va a ganar todos los partidos acá... Igual, cuando jugás más libre, te salen las cosas mejor", destacó sobre lo que piensa de la llegada de Messi a la MLS.

Sergio Agüero le advirtió a Lionel Messi que el Inter Miami va último

"Hablamos hace un rato, le mandé la tabla", destacó Agüero y sumo: "Le dije: 'Escuchame, tu equipo está para atrás, mejor que lo metas noveno, octavo, para entrar a playoff'", luego contó la reacción de Messi y lo que le dijo al respecto.

"Se c... de risa, ¿qué me va a decir? Conmigo se c... de risa... 'Entramos a playoff, tenemos que entrar'", me decía", expresó y luego dijo que Messi tendrá mucha paz en Miami: "Cuando estás más tranquilo y las cosas te van saliendo, en la Selección la pasa bien con los compañeros y está muy contento, cualquier cosa que haga lo va a hacer con alegría".

"Conociendo a Leo, que se cuida mucho en lo físico, una puerta abierta hay que dejar. Obviamente no va a estar al nivel del último Mundial, pero es Messi. En una pelota parada te puede hacer un gol. Una puertita abierta hay que dejar... O dos", detalló sobre si su amigo podrá llegar en condiciones al próximo mundial.



FUENTE: MUNDO TKM