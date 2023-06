Guenchenen acompañó la marcha por la educación: "El gobierno no puede mirar para otro lado"

"Nosotros venimos acá como padres de familia, como vecinos, entendiendo la situación que viene atravesando desde ya hace mucho tiempo la provincia", señaló Guenchenen.

"Y viendo que los únicos afectados son nuestros hijos, nos preocupa, nos moviliza, para decirle a este gobierno que están equivocados.. que este no es el camino.. para decirles que nuestros hijos tienen el derecho, y ellos la obligación de garantizar una educación digna", agregó.

"Esto no es de ahora. Nosotros hemos estado desde hace tiempo acompañando la educación, y apoyando a los gremios hermanos, que discuten beneficios para el sector docente. ¿Y hoy cómo no vamos a estar? Ya van 50 días sin clases. Y no solamente se habla de cuestión monetaria. Hay escuelas que no están en condiciones, no tienen gas, no tienen agua.. hay escuelas que no están para arrancar aunque se solucione la paritaria", puntualizó.

"Claramente el gobierno tiene que dar respuestas, no puede mirar para otro lado", finalizó Guenchenen.