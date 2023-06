Al respecto, la primera santacruceña señaló: “Estoy muy contenta de estar una vez más compartiendo en este lugar tan querido, tan sufrido también, pero siempre con la esperanza de la construcción”.

Seguidamente, recordó: “muchas esas ideas y proyectos se concretan en obras físicas, pero otras en obras y realizaciones de vida, y en estas me detengo, porque para poder realizarnos como personas tenemos que tener bien claro las visiones a dónde queremos llegar, si queremos realizarnos como pueblos, ciudades, provincias y país, o queremos ir para atrás”.

“Esos son los caminos que muchas veces se presentan en la vida. Lo digo acá en Jaramillo porque, la verdad, Ana María es de aquellas personas que apuestan a la construcción, con las obras en su máximo esplendor, pero eso habla no de la obra en sí, habla del corazón, de las convicciones, del compromiso, porque nada es mágico queridos santacruceños y santacruceñas, se construye si hay ganas, sino hay ganas se destruye”, profundizó Alicia.

En otro tramo, apuntó: “La verdad que no quiero más obras inconclusas en Santa Cruz, no solamente en lo físico, sino en lo moral, en lo espiritual, en la fuerza de cada santacruceño, pero para lograrlo tenemos que estar todos conscientes de la provincia que queremos, con visión o sin visión, y esto no se arregla así no más, sino en función de los compromisos que cada uno tiene”.

Asimismo, recordó: “Firmamos con la fundación un convenio y les preguntaría porqué lo hicieron, porque lo amaron, amar lo que se hace, tener coraje por defender lo que se hace. Ese es el tema más importante. Y si uno ama y quiere, lo que hace no solamente va a cambiar a Jaramillo-Fitz Roy, también los distintos pueblos de la provincia y del país”.

Alicia indicó que “cuando se está con brazos caídos y no te interesa, realmente no construís, por eso llamo a quienes quieran construir, vamos a poder seguir colocando a nuestra provincia y el país en el lugar que corresponde, los que quieran destruir hay manera de limitarlos, enseñándoles que hay que dialogar, poniendo cada uno de sí, la obra se completa como debe ser”.

La gobernadora remarcó que “hay que llamar al diálogo, siempre el diálogo va a superar todas aquellos inconvenientes o trabas y obstáculos que quieran poner”.

Para concluir, Alicia se dirigió al ministro Cabandié y recordó: “Por Juan siento un profundo orgullo, sentir que muchos han recogido la semilla del amor, de las convicciones, de las transformaciones, ayuda un montón, así que les pido que no bajemos los brazos, nuestro país vive momentos especiales, pero siempre tenemos que poner el corazón, las convicciones y, sobre todo, algo que algunos se olvidaron, la esperanza que trae la visión por una Santa Cruz y un país mejor”.

Fuente: AMA Santa Cruz