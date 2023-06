Lionel Messi confirmó en una reciente entrevista con una plataforma china que el Mundial de Qatar “fue el último de su carrera”.

“Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”, agregó.

Mientras se encuentra con el seleccionado argentino participando de una gira por Asia, donde disputará dos encuentros amistosos ante Australia e Indonesia, el jugador campeón del mundo y flamante refuerzo del Inter de Miami formó parte de una entrevista comercial con un medio chino y volvió a ratificar su decisión de no estar en la próxima cita ecuménica de 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Si bien la noticia causa sorpresa y provoca un lógico cimbronazo en el mundo del fútbol, el crack argentino hace rato que viene insistiendo con esta medida. De hecho, previo al Mundial de Qatar, Messi adelantó que ese torneo iba a ser el último con la camiseta argentina.

“Ojalá esta vez sea diferente y pueda levantar el trofeo de la Copa del Mundo. Todos queremos levantarla y ser campeones del mundo, pero es un partido de fútbol y puede pasar de todo”, había dicho Leo en la previa a la final con Francia.

No jugará ante Indonesia

Por otro lado, y haciendo hincapié en lo que será el segundo encuentro amistoso ante Indonesia del próximo martes, Messi no formará parte de la delegación y se perderá el partido, priorizando el descanso necesario después de lo que fueron los intensos meses con la obtención de la Copa del Mundo y su última participación en el Paris Saint Germain.

De esta manera, el astro argentino solo participará del primer duelo amistoso ante un elenco suplente de Australia, que se llevará a cabo el próximo jueves a partir de las 9:30 de nuestro país.

FUENTE: Ámbito.