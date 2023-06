Hugo Camino sobre las elecciones en APAP: “Vengo a proponer un cambio”

Las elecciones en la Asociación Personal de la Administración Pública (APAP), serán el próximo viernes 23 junio, por lo que referentes de toda la provincia comienzan a organizarse para destronar al actual secretario General Marcelo Ojeda, quien iría por otra reelección.

Tal es el caso de Hugo Camino, exintegrante de la conducción que en las próximas elecciones del 23 de junio buscará hacerse de la Secretaria General de APAP, y ahora es la cabeza de la lista que buscará “recomponer el gremio”.

Hugo Camino dialogó con EL MEDIADOR y manifestó: "Estamos a muy poquito, ya empieza la veda. Yo me presento porque mi recibo de sueldo dice que gano 150 mil pesos y estoy cerca de jubilarme. Por eso, hemos decidido cambiar esto, la propuesta es un gremio abierto, paritarias, tener los delegados en cada sector”.

“Las paritarias no son reales, están arregladas desde mucho antes, ya que a Marcelo Ojeda lo apoya Pablo González, le han puesto el aparato para que vuelva a ser el candidato. Desde ahí partimos, yo trabajo con los compañeros y les explico la situación, voy a ser un vocero de ellos en las paritarias. Hoy no se consulta con nadie, no hay expectativas de mejoras, todo está arreglado”, puntualizó.

Camino fue Secretario de Finanzas durante la primera gestión de Marcelo Ojeda, que comenzó en el año 2015, tiempo en el cual, expone: “Yo fui secretario de finanzas de Marcelo Ojeda, dejé el gremio saldado, pero no me gustó el manejo de él, que lo apoya el gobierno, y ahora estoy jugando”.

Vale decir que Camino hizo hincapié a que en las últimas gestiones de la APAP que pasó de tener 12.000 afiliados a tener alrededor de 1.600 afiliados: “Lo que ha hecho esta gente, es desafiliar a la gente autoritariamente, porque sabían que en estás elecciones iban a votar en contra de ellos”.

“La única manera de cambiar esto es cuando se sienten en la mesa y vean que no alcanza para comer. Yo propongo un cambio, la idea es que la gente elija el paritario, y todos los proyectos que no se me han podido concretar como la farmacia, consultorios, edificios de Caleta Olivia quiero concretar, y que se vaya todo a la justicia si hay anomalías”, sentenció Camino.

“Pedimos la colaboración y que vayan a votar”, pidió Hugo Camino quien encabeza la lista “Orden y Reconstrucción” de la mano de Adriana Soto.

Las elecciones serán este viernes 23 de junio en la sede de la Asociación Personal de la Administración Pública (APAP), ubicada en Alfonsín y Corrientes de 8 a 18 horas donde se elegirán las nuevas autoridades.