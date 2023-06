El canciller Santiago Cafiero se hizo hoy eco de la decisión de Mauricio Macri de no participar como candidato presidencial en las elecciones de este año, y al respecto afirmó que es una "lástima" que no se haya bajado hace ocho años" cuando el líder del PRO participó por primera vez -con éxito- de los comicios como aspirante a la Casa Rosada.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró hoy que la decisión del ex mandatario Mauricio Macri de no presentarse como precandidato presidencial de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones "no es un gesto de grandeza" sino de "realidad" e ironizó acerca de que "renunció sin que nadie le pida que se quede".