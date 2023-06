La causa por el ataque a la residencia provincial, ocurrida en la madrugada del 22 de abril del 2017, donde estaba Cristina Fernández, en ese entonces senadora nacional, junto a la actual gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, podría tener un cambio de carátula.

El fiscal Federico Heinz solicitó que se reconsidere la causa y se pueda caratular como “tentativa de homicidio”. Al respecto, la referente del Partido Obrero, Gabriela Ance, estuvo en estudios de EL MEDIADOR, donde sostuvo: “Salimos a responder con nuestros abogados, Enrique Papa y Pamela Fernández, quienes llevan adelante nuestra defensa. También salimos a responder públicamente en comunicados de la mesa feminista de mujeres, de ADOSAC y otras organizaciones”.

“Primero entendiendo que esto se trata de un ataque político, claramente cuando nos enteramos que solicitan el cambio de carátula nos enteramos por un medio de comunicación”, sostuvo.

En tanto, Ance agregó: “Entendemos que fue parte de la idea de instalar una carátula que no tiene sentido ni prueba para sostener una acusación de esas características. Se busca criminalizar la protesta social a través del poder judicial y el disciplinamiento político, esta nueva presentación responde a eso”.

“Se trataba de una manifestación de trabajadores activos, jubilados también, habían acampes en diferentes ministerios, había una situación de mucha inestabilidad política y social, días de paro, mucha gente que no había cobrado el sueldo”, detalló.

Luego, comentó: “Las teorías sostienen que esto se trató de un ataque, es todo lo contrario, fue una manifestación espontánea de lo que estaba sucediendo en Santa Cruz. Había mucho enojo en esta manifestación”.

“La caratula era ataque masivo a la residencia, y esa acusación se cae porque no había pruebas porque en el expediente no existe forma de probarlo, el procesamiento por el cual ahora estamos es por violación de domicilio”, aseveró la referente del Partido Obrero.

“La gente entró y salió, detrás de eso vino una represión feroz de la infantería. Siguió durante toda la madrugada, no fue la teoría que se planteó que fue un ataque planificado. No existe esta idea”, remarcó al momento que añadió: “La utilización que se hace del concepto de femicidio, de violencia, perjudica a la lucha que lleva adelante el movimiento de mujeres. Invito a leer el comunicado de la Mesa Feminista de Mujeres donde se plantea cómo debería ser abordado esto, no hay asesoramiento”.

Asimismo, aseguró: “Ahora nos quedan tres días para apelar la presentación del fiscal, los canales de la justicia van a ir definiendo y nuestros abogados irán respondiendo. Lógicamente se trata de instalar la idea de intento de femicidio, es descarado incluso que se plantee, porque no hay pruebas”. “Por ahora entendemos que esto va a ir por una cuestión más política que porque tenga sustento la denuncia que se lleva adelante”, afirmó.

Elecciones de ATE

En otro eje, se refirió a las elecciones en ATE: “Hace unos días nos oficializaron la lista, somos la lista naranja Más Independientes, hubo trabas con las oficializaciones porque a nivel nacional se modificó el estatuto de ATE y solicitaban paridad de género y otras cuestiones a cumplir para llegar con la oficialización”

“Hay dos juntas electorales en Río Gallegos, ahora encabeza mi compañero Roy Staning, trabajador paritario de YCRT Punta Loyola, en mi caso voy candidata a secretaria adjunta, y tenemos a mi compañera que va como secretaria administrativa se Guadalupe Martínez, entre otros compañeros”

“Entendemos que la conducción actual está ligada al gobierno actual, y han planchado toda reivindicación de los trabajadores y las luchas que deberíamos llevar adelante, no hay respuestas de por qué no hay asambleas”, comentó.

Y enfatizó: “Notamos que hay desafiliaciones, que responde a un enojo por la falta de presencia del sindicato. Entendemos que somos una alternativa dentro del sindicato, no es la primera vez que no presentamos. Necesitamos una alternativa con un cuerpo de delegados que funcione y se elijan colectivamente”, consideró y finalizó “Necesitamos el espacio de debate y eso hace dos años que no sucede”.