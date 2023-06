El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, le envió un guiño al peronismo no alineado con el Frente de Todos (FdT) y aseguró tener “coincidencias” tanto con Juan Schiaretti como con Juan Urtubey, gobernador cordobés y ex mandatario salteño, respectivamente. Además, en cuanto a la contienda electoral, reconoció que “le ofrecería un Ministerio de Desarrollo Humano” al diputado nacional Facundo Manes (UCR).

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró hoy que la decisión del ex mandatario Mauricio Macri de no presentarse como precandidato presidencial de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones "no es un gesto de grandeza" sino de "realidad" e ironizó acerca de que "renunció sin que nadie le pida que se quede".