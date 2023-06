Delfina Brizuela es titular de la Dirección de Políticas de Género del municipio de Río Gallegos, Santa Cruz. Al respecto, se refirió sobre su candidatura a diputada provincial acompañando a Pablo Grasso en la lista de “Construyamos Juntos”.

Primeramente, en diálogo con EL MEDIADOR, quien sostuvo: “Fue sorpresivo, no es algo que me esperaba o imaginaba, cuando me llamó el señor intendente y me ofreció estar en la lista, acepté por el grado de confianza por el trabajo que venimos desarrollando”.

Y se refirió a sus sensaciones al ser elegida por el intendente de Río Gallegos: “Muy orgullosa de firmar y acompañar al intendente que tiene una mirada plena a la diversidad”.

“Está a la vista el trabajo que hicimos, profundizar el trabajo e incorporar dispositivos, proyectos. La base está y es lo que tenemos que seguir trabajando”, comentó Brizuela.

En tanto, comentó: “Poder seguir incorporando las políticas públicas en los lugares que no llegan. Muchas veces está el escrito, pero falta la implementación de la misma. Tenemos una gestión que el trabajo está a la vista, lo que tenemos que ver en el momento de tomar las decisiones”.

Al finalizar, se refirió a las actividades este fin de semana por el Día Internacional del Orgullo LGBT: “Estamos trabajando con actividades para el sábado, primer encuentro de herramientas de acción comunitaria que se hará en el Teatro Municipal con disertantes de distintas temáticas que se llevan adelante. Es abierta a la comunidad desde las 18 horas”.