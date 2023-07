En ese contexto, la Gobernadora se dirigió a los presentes, destacando en primera instancia que es muy importante la inversión que se hizo para las áreas de Desarrollo Social. “Realmente no sabía que habían pasado tantos años que no se incorporaba equipamiento y la verdad que lo hacemos dando prioridad, porque no estamos en tiempos fáciles, en función de atender las necesidades. Días pasados colocamos todas las ambulancias que hoy tienen los hospitales y que eran fundamentales”, manifestó. En ese sentido, Alicia remarcó que “todo tiene que ver con el desarrollo humano, tanto las ambulancias como estos móviles que son muy necesarios y son herramientas para trabajar para dar soluciones inmediatas”.

En otra parte del discurso, indicó: “Espero que estas nuevas herramientas de trabajo las usen correctamente para así, ayudar a las distintas familias de cada barrio de nuestra extensa provincia.

Todo esto es necesario para las distintas localidades, y aunque tenemos entregas pendientes, vamos a ir cumpliendo con todas las familias santacruceñas”.

“Gracias por el trabajo que están haciendo en los distintos barrios, con amor y en la dinámica, con compromiso y convicciones. Recuerdo cuando comencé a trabajar en el primer CIC era un móvil de Vialidad. Con tiempo pudimos hacer con los vecinos, otros Centros Integradores que tenían mayor capacidad. Hoy en el país hay 769 Centros Integradores Comunitarios donde están haciendo la misma tarea que ustedes y el modelo salió de Santa Cruz”, expresó.

Finalmente, la mandataria provincial instó a seguir trabajando por las y los otros con orgullo y compromiso.

Fuente: AMA Santa Cruz