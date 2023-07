Silvina Lamas, presidenta de la Fundación TEA y Santiago Gómez, empresario, por el sublema “Kolina Río Gallegos”, forman parte de una de las listas de candidatos a diputado por pueblo que llevará Pablo Grasso en las próximas elecciones.

Ambos con una importante experiencia en trabajo territorial fuera de la política, proponen usar las herramientas que les da la gestión para llevar sus ganas y experiencias a la Legislatura y proyectar lo que se hizo en Río Gallegos al ámbito provincial.

En estudios de EL MEDIADOR estuvo presente el empresario Santiago Gómez, quien, se refirió a su candidatura a diputado por pueblo en la lista de Pablo Grasso. “Venimos trabajando acompañándolo a Pablo Grasso en su gestión como intendente, y a Silvina Lamas como candidata a diputada por pueblo. Queremos mostrarle a la gente las propuestas que tenemos”.

“Hay gente que busca la forma de estar en política de por vida, yo vuelvo a trabajar haciendo política, involucrándome desde el lugar que me toca. Siempre involucrado con ideas y ganas de hacer las cosas. Silvina va a ser por primera vez candidata, acompañarla en su candidatura”, indicó.

Asimismo, consideró: “Cuando hay una gestión donde se escucha es bueno, me faltó en su momento, cuando estaba yo estaba Giubetich. Uno tiene ideas, y este progreso de ciudad que queríamos, este intendente (Pablo) generó muchas cosas, que en su momento con Giubetich no pasaba”.

Respecto a lo privado y la gestión municipal de Grasso: “El cambio de la ciudad beneficia a todos los comercios y empresas, porque cuando una ciudad genera distintas actividades donde vienen gente de otras provincias, ese flujo de gente repercute positivamente y da más trabajo”.

“Después todos los cambios que se han generado a través de Moira, a nivel provincial creo que hay mucho por hacer y se puede generar esto, empezar a ayudar y ver la parte comercial desde otro lugar”, comentó el precandidato a diputado por pueblo en la lista de Pablo Grasso.

Posteriormente, Gómez expresó: “Hay muchas cuestiones que se han hecho que son buenas, se han cambiado cuestiones de burocracia, hay un acompañamiento muy importante en la provincia y ciudad, hay que transmitir esto a los jóvenes de soñar y proyectar tener algo”.

“Nacido y criado acá, sueño que haya empresas y comercios más grandes en toda la provincia. Me gusta cuando hay una empresa local, me genera un orgullo. Me pone contento si podemos desarrollar una empresa local que genere desarrollo”, consideró.

Luego, el empresario argumentó: “Uno puede tener diferencias, pero se nos ha escuchado, me han abierto la puerta. Voy con ideas y se me escucha, eso es lo importante. Esto de involucrarse y generar cosas, dejar de quejarse, empezar a tener ideas y eso destaco de este lugar. Es dejar de criticar y hacer”.