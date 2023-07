Estuvo acompañado por el candidato a vicegobernador Javier Castro, autoridades locales, y candidatos y candidatas de distintas localidades. El acto se realizó en el Comando de Construyamos Juntos ubicado en calle San Martín al 300 y tuvo como principales oradores a Silvina Córdoba, Juan Vázquez, Javier Castro y el propio Pablo Grasso.

Sobre el escenario, acompañaron los candidatos y las candidatas José Subiabre, Néstor Jerez, Néstor Fernández, Cristian Ojeda, Carlos Barrientos, Diego Paz, Juan Franco Mascheroni, Oscar Fernández, Karina Nieto, Agostina Mora, Lucas Cerezo, Marisa Mansilla, Mauro Casarini, Silvina Córdoba, el referente del Comando Gregores Javier García, el referente de Puerto Santa Cruz Alejandro “Chiqui” Victoria, el Secretario General del SOEM Río Gallegos Pedro Mansilla, el Intendente de El Chaltén Néstor Ticó, el Comisionado de Fomento de Tres Lagos José Godoy, las concejalas Estela Segunda y Analía Parada, el intendente de Gobernador Gregores Héctor Vidal, y los candidatos Gladys Rivera y Juan Vásquez.

Pablo Grasso: “Cambiar la realidad”

Al momento de las palabras, el fundador y conductor de Construyamos Juntos, Pablo Grasso, repasó que “siempre a nosotros nos tocó vivir con la situación más complicada, tuvimos la pandemia de Macri, la pandemia de COVID, y sin embargo, mientras muchos miraban por la televisión lo que pasaba, nosotros teníamos que poner el pecho, poner el hombro, para que los trabajadores puedan volver a la normalidad, para cubrir una demanda importante en todos los puntos de la provincia, para volver a reestructurar todo el funcionamiento del Estado y recuperar nuestra mística militante”.

Crítico con quienes hacen campaña exclusivamente por redes sociales, Grasso dijo que “quisieron cambiar el puerta a puerta por un Facebook, y saber qué es lo que piensa la gente preguntando a terceros”, pero “nosotros vamos a golpear la puerta para saber qué piensa la gente, para llevar la respuesta a cada uno de los puntos de la provincia de Santa Cruz”.

“Los compañeros y vecinos y vecinas que están acá, están comprometidos para hacerse cargo y resolver el problema que hoy tiene toda la provincia de Santa Cruz. Vienen con ganas, con empuje y con esfuerzo”, resaltó y agregó que “nosotros sabemos cuál es el termómetro social. Nosotros sabemos cuáles son las demandas que tiene esta población. Nosotros vamos a seguir recorriendo cada uno de los lugares de la provincia, no esperamos épocas eleccionarias para golpear la puerta y venir a ponernos frente a ustedes. Nosotros lo hacemos siempre”.

“Estamos comprometidos para generar empleo, para cambiar el sistema educativo, para trabajar distinto en el sistema de salud, para pensar en que nuestros pibes tengan un futuro”, dijo ante cientos de personas el candidato a Gobernador y continuó la idea recordando que “cuando nos votaron en Río Gallegos, nos sentamos con los trabajadores a resolver el problema de la gente, a resolver el problema del trabajador, a recuperar la dignidad del trabajador que estuvo abandonado durante mucho tiempo. Y así fue que empezó a cambiar la realidad”.

Luego destacó que “nosotros tenemos muchas equivocaciones, pero tenemos cualidades de formación, de trabajo, de verdad, nosotros a los problemas los enfrentamos, las cosas no se solucionan solas. Hay problemas que tenemos que resolverlo entre todos”.

En su discurso, Grasso hizo referencia al proyecto político que inició Néstor Kirchner y a los problemas que debió afrontar la Gobernadora Alicia Kirchner, al tiempo que destacó el empuje y acompañamiento de la comunidad gregorense.

Dirigiéndose directamente a la militancia, destacó que “cuando golpeen una puerta y digan que vamos a cambiar la realidad, van a ver que dentro de un par de meses vamos a ir a golpear la misma puerta para decirles, ¿viste que era verdad? ¿Viste que nosotros no mentimos? ¿Viste que acá hay trabajadores y trabajadoras para resolver las problemáticas de la gente?”.

“Los invito a ser parte de esta revolución que vamos a generar en Santa Cruz. El cambio está acá, está en cada uno de ustedes”, dijo Grasso, y agregó: “tenemos que construir una provincia juntos”. “Las cosas se solucionan poniéndole el pecho, haciéndose cargo, se solucionan con la militancia, los peronistas siempre supimos que las cosas nos cuestan el doble, pero estamos convencidos que acá hay hombres y mujeres que van a caminar la calle para llevar en alto la bandera de Néstor, la bandera de los que hoy no están acá, la bandera de cada uno de los pibes que van a ser parte de la historia de los tiempos que vienen”.

Para cerrar, agradeció a todos los presentes y resaltó: “Construyamos juntos el 13 de agosto la victoria de nuestros pioneros, de nuestros jóvenes. Gracias a todos y cada uno de los que forman parte de este gran sueño”.

Javier Castro: “Mejor que prometer es hacer”

El candidato a Vicegobernador fue uno de los oradores en el encuentro realizado en Gobernador Gregores. Destacó el folclore de la militancia y el acompañamiento de diferentes sindicatos al proyecto que encabeza junto a Pablo Grasso.

Con un fuerte respaldo a la fórmula por parte de la militancia y los gremios, a la hora de tomar la palabra, el candidato a la vicegobernación destacó todo lo logrado por el equipo de trabajo de Construyamos Juntos hasta esta parte. “La verdad es que involucrarnos en la política cuando descubrís un proyecto que sabés que viene de las bases, que sabés que viene de gente sufrida, que la pasó mal, cuando sabés que desde el lugar que estás podés tender una mano, claro que te reconforta, claro que te hace bien”, indicó.

“Eso es lo que le estamos pidiendo a la gente de Gobernador Gregores, a la que no le tenemos que enseñar nada de sufrimiento, de siempre estar esperando, de que nos falten un montón de cosas, porque ustedes saben lo que es ser patagónico, saben lo que es vivir alejado de las grandes urbes”, indicó reconociendo el esfuerzo de vivir por fuera de las grandes ciudades.

“Lo que le estamos pidiendo es que no tenemos que resignarnos y para poder lograr los cambios que necesitamos, para poder vivir cada día un poco mejor, tenemos que involucrarnos más y meternos en la discusión política, por eso me siento orgulloso en nombre de todas las organizaciones de los trabajadores, que alguien que viene de las bases de los trabajadores pueda estar en la discusión grande, donde se debaten las cosas que nos van a hacer bien a todos”, sostuvo Castro.

En otro orden, profundizó en el acompañamiento de varios sindicatos que se hicieron presentes, remarcando que hay un fuerte respaldo a la idea de Gobierno que propone la fórmula Grasso-Castro. “Les quiero pedir que saquen fuerza de donde tengan para que ustedes mismos se transformen en los militantes que necesitamos, esos que van casa por casa a golpear para decir que si nos equivocamos vamos a hacer todo lo posible para revertir, para decirles que vamos a poner la cara cuando haya que solucionar las cosas, para no vender espejitos de colores como hacen muchos, que aparecen solamente cuando quieren un cargo eleccionario”, cargó Castro.

Asimismo apuntó contra algunos candidatos que, aprovechando la campaña, salen a buscar el voto del ciudadano muchas veces con marketing y mentiras. “Nosotros nos reímos cuando algunos iluminados, candidatos políticos que hacen videos, que gastan un montón de plata, vaya a saber de dónde, para mentirle a la sociedad, para decirle que dejaron gente abandonada, nosotros le respondemos con esto, con trabajo, con presencia, con solidaridad, con amor, con empuje”, manifestó.

“Como decía nuestro gran líder el General Perón, mejor que prometer es hacer. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, mostrarle con trabajo todo lo que somos capaces de hacer”, concluyó.

Silvina Córdoba: “Este espacio político tiene un compromiso con Santa Cruz”

La precandidata a diputada nacional estuvo presente en el acto realizado en Gobernador Gregores. Destacó el rol de Pablo Grasso como gestor en IDUV y en la intendencia de Río Gallegos.

“Tenemos una idea, tenemos un proyecto de la Santa Cruz que queremos para los próximos años. No es casual que nuestro sublema se llama Construyamos Juntos. Desde que conozco al compañero Pablo Grasso, siempre ha construido con todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Río Gallegos, cuando estaba en el IDUV con todos los vecinos, vecinas, intendentes e intendentas de toda la provincia de Santa Cruz” indicó Córdoba, quien hoy encabeza la lista a nivel nacional y que competirá en las PASO.

Córdoba destacó lo llevado adelante en la gestión en la ciudad capital, indicando que esto se debe extrapolar al resto de la provincia.”Por eso es que estamos hoy acá frente a ustedes, hoy estuvimos recorriendo los vecinos, las vecinas, los productores, las productoras, los clubes, las chacras, contándole qué es lo que queremos para la Santa Cruz de los próximos años. Tenemos una provincia rica. Tenemos una provincia que tiene enormes desafíos en el mundo que viene”, apuntó la precandidata.

“Tenemos que estar todos juntos y juntas para enfrentar esos desafíos, pero siempre con una mirada, que es lo que siempre ha pregonado el peronismo, que es con una mirada de inclusión, de solidaridad y sobre todo con amor, ¿por qué digo con amor? Porque hay otros dirigentes políticos que construyen desde la bronca, desde la crítica, desde el odio, sin propuestas concretas, utopías que no son realizables” recalcó la precandidata.

En el cierre, destacó el futuro que se viene, con optimismo y con la mirada puesta ya en el 13 de agosto: “Cuento con el apoyo no solamente de mis compañeros y compañeras, sino con el apoyo de todas las mujeres que hay en la provincia de Santa Cruz, porque las mujeres tenemos muchos derechos que seguir conquistando aún. Quienes están acá creen lo mismo y trabajan para lo mismo. Este 13 de agosto nos vemos en las urnas, y ya no solamente en las urnas, sino que nos vemos en las calles y recorriendo todos juntos y juntas la provincia de Santa Cruz”.

Juan Vásquez: “es un orgullo acompañar a quien va a ser nuestro próximo gobernador”

Uno de los anfitriones, el candidato Juan Vásquez recordó a “muchos compañeros que han dejado la vida defendiendo este proyecto” pero destacó que “acá estamos los viejos que pintamos canas acompañados de los más jóvenes, convencidos que una Santa Cruz mejor es posible”. Luego reafirmó su acompañamiento a Pablo Grasso, con quien recorrió la Provincia en distintas oportunidades y que sabe “cuáles son cada uno de los problemas en todos los lugares. No nos escondemos. Damos la cara. No ponemos plata en televisión para injuriar, descalificar al otro, no tenemos enemigos políticos, tenemos simplemente adversarios circunstanciales”, resaltó.

También dijo que “yo no quiero ser el diputado por Gregores para ir a mendigar un aporte, un subsidio. Los intereses de Gregores no se negocian. Los intereses de Gregores son de todos ustedes” e hizo referencia a distintos proyectos que tiene pensado poner en debate: “uno de ellos es que queremos que sea coparticipable el impuesto del ingreso a parques nacionales para todos los municipios de menos de 7.000 habitantes”, informó. “También quiero decirles que estamos dispuestos a generar el debate con mucha responsabilidad con nuestra minería”, agregó al tiempo que destacó que “nosotros somos hombres y mujeres comunes, caras nuevas que vienen a la política a tratar a aquellos que piensan distinto de la misma manera que nosotros tratamos a un compañero”.

“Es un honor, es un orgullo acompañar a quien va a ser nuestro próximo gobernador de Santa Cruz”, dijo en referencia a Pablo Grasso y, dirigiéndose a la militancia, afirmó: “tengan la seguridad que en Santa Cruz hay hombres y mujeres que están dispuestos a dar la pelea con la responsabilidad que estos casos requieren. Necesitamos hombres y mujeres que conozcan la realidad, hombres y mujeres que a la hora de decir las cosas no les tiemblen nada, esa es la dirigencia que queremos. ¡Cómo no te voy a acompañar, Pablo, cómo no te voy a ayudar, si éramos muy pequeñitos cuando teníamos el mismo jefe político que desde el cielo no debe estar mirando, el compañero Cacho Vázquez!”, reflexionó.

Luego cerró: “Fuerza Pablo, mucha fuerza, esta es tu gente, esto es Gregores que te abre de corazón las puertas y que te va a seguir bancando. Gracias, Gregores, como siempre. Gracias a todos”.