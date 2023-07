Las propuestas para la Revolución del Trabajo

Habló sobre las medidas que se necesitan para transformar la Argentina y de la “Revolución del trabajo” y sostuvo que con los dirigentes nacionales de Juntos los une “los valores, convicciones y el compromiso de trabajar por el desarrollo de una provincia y un país distinto”.

Costa sostuvo que Juntos por el Cambio representa un nuevo modelo que impulsa una matriz de producción y desarrollo, en la que el trabajo es un factor elemental. Para eso, dijo que entre las propuestas desarrolladas desde este espacio los pilares serán garantizar la seguridad del trabajo, acompañar a los trabajadores independientes y capacitar a los trabajadores para un mundo de trabajo en constante desarrollo.

Desde hace algunos días se conoció la noticia de que el frente nacional que lleva a la presidencia a la fórmula Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales tendrá como candidato a senador en la provincia de Santa Cruz, al radical Eduardo Costa. En tanto, Leo Roquel, también radical, será el aspirante a la diputación nacional.

“La generación de trabajo va a ser nuestra prioridad porque el Gobierno tiene que estar del lado del que trabaja y del que produce, apoyando fundamentalmente al sector privado para que pueda crecer. Este sector es el único que puede generar empleo formal y de calidad y eso es lo que nos piden los argentinos en cada rincón del país”, sostuvo el Senador quien se sumó junto a los candidatos nacionales a la cruzada del trabajo, la educación y la seguridad. Asimismo agregó que "en Santa Cruz vamos a potenciar la industria y el sector productivo para generar más puestos de trabajo; motivando la cultura emprendedora y potenciando la innovación”.

“Nuestra propuesta es trabajar en llevar las soluciones que Santa Cruz y el país necesitan. Tenemos la esperanza de que este cambio radical tiene que venir de la mano de la caída del modelo kirchnerista, de este modelo de estancamiento que no supo y no quiso trabajar en propuestas concretas”, manifestó Costa. Al respecto remarcó que se necesita un estado más presente y que acompañe a los emprendedores y comerciantes, no uno que busque como sucede hoy quedarse con los negocios.