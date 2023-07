Pablo Grasso: “No vamos a dejar a ningún santacruceño afuera”

En este mismo sentido, aseguró Grasso que “nosotros no aparecemos cada cuatro años, nosotros no aparecemos cada vez que hay una campaña, nosotros estamos trabajando todos los días”, y aprovechó el momento para agradecer y reconocer a dirigentes de renombre que estaban presentes, y que ahora se desempeñan como asesores y consejeros de las nuevas generaciones.

“Claro que la cosa está difícil”, dijo el candidato en referencia a la situación social actual, pero “siempre el peronismo vino para resolver el quilombo de los demás. Siempre nosotros estuvimos del lado de los trabajadores porque somos trabajadores”, afirmó.

“Hoy, desde el corazón de la provincia de Santa Cruz, les digo a todos y cada uno de los vecinos que no vamos a bajar los brazos ni un segundo, que vamos a poner el pecho en todo momento, que no vamos a dejar a ningún santacruceño afuera y a aquel que piensa distinto que venga, que lo vamos a tratar de convencer, y si cometemos errores, los vamos a arreglar porque nosotros preferimos que nos critiquen por hacer y no que nos critiquen por no hacer nada”, continuó Grasso.

Seguidamente afirmó que “vamos a trabajar para recuperar el empleo, vamos a arreglar los problemas estructurales de la provincia” y comentó que “cuando yo venía a esta ciudad para hablar con Javier, lo que buscaba no era un aliado, lo que buscaba era una persona con coraje y con ganas de hacerse cargo de la realidad, una persona con convicción política que ha tratado de defender los intereses de un sector importante de la provincia”.

También hizo referencia a Néstor Kirchner y la proyección política que logró en toda su vida, y luego afirmó que “vamos a hacer crecer San Julián, vamos a hacer crecer la zona norte, vamos a unir la provincia. Santa Cruz es una. Vamos a volver a poner la política al servicio de la gente. Se terminó aquellos que quiere estar representando un sector chiquitito para poder cuidar su quinta. Tenemos que entender que la solución la tenemos que dar entre todos. Por eso, desde este hermoso lugar lo voy a repetir, le quiero decir a todo el pueblo de Santa Cruz, ninguno se va a quedar afuera, volvamos a recuperar lo que tenía Néstor que era la convicción de transformar las realidades, si él pudo transformar la ciudad, él pudo transformar la provincia, él pudo transformar la nación, él pudo ser uno de los dirigentes más importantes de América”.

Finalmente, cerró su discurso convocando a todos a seguir “construyendo juntos, construyamos mejores caminos, construyamos mejor educación, mejor trabajo”.