Día provincial de FLAP: se vienen actividades para concientizar a la comunidad

En primer aspecto, Jorge Cruz, ex diputado, se refirió al reconocimiento que recibió en el Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos. Además, se refirió a las próximas elecciones y su futuro político. Profundizó sobre los dichos de Eduardo Costa y el repudio que generó en los dirigentes de la oposición. Qué dijo sobre la decisión de Cambia Santa Cruz de no avanzar con una alianza electoral. "Lamentablemente no hemos sabido construir una oposición para vencer al justicialismo", reclamó.