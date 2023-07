Belloni se cortó solo y le dio la espalda a sus pares intendentes

"BONO DE $100.000 + AUMENTO DEL 10% EN AGOSTO. Este jueves 20 de julio trabajadores y trabajadoras municipales recibirán un bono extraordinario de $100.000 que se hará efectivo en un solo pago.

También quiero anunciar que en el mes de agosto el municipio dará un nuevo aumento general del 10%" posteó en su cuenta personal, el intendente de El Calafate, Javier Belloni, actual candidato a Gobernador de Unión por la Patria, para la gran mayoría el candidato oficial del Gobierno provincial.

Como una antesala de lo que podría llegar a ser su forma de administrar la provincia y de vincularse con los Municipios del interior provincial, Belloni se cortó solo y decidió darle la espalda a la totalidad de sus pares intendentes, quienes desde la semana pasada vienen manteniendo encuentros para ver cómo lograr fondos que les permitan poder hacer frente al pago de un Bono extraordinario, como lo efectivizó este pasado 15 de julio el gobierno provincial.

El Gobierno de Santa Cruz efectivizó el pago del Bono de $100.000 y/o $60.000 según el ingreso mensual de cada trabajador, alcanzando a la totalidad de los empleados provinciales, activos y pasivos, incluyendo además a los trabajadores municipales jubilados por percibir sus haberes a través de la Caja de Previsión Social.

De esta forma, sólo los empleados municipales en actividad de toda la provincia, no percibieron el citado Bono extraordinario. La semana pasada por iniciativa del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, varios jefes comunales llegaron hasta la capital provincial y otros participaron vía zoom, para evaluar las alternativas que permitan acceder a recursos que les permitieran a los Intendentes, poder pagar el citado Bono a sus empleados. De allí que sorprendió la decisión de Belloni de no participar del encuentro y ahora de cortarse solo en el pago del mismo, sin tener una perspectiva solidaria para con sus pares, atendiendo la realidad diferente de muchas comunas.

Por la poca cantidad de empleados municipales que tiene la comuna de El Calafate, y la siempre pujante actividad turística que es el principal ingreso económico del Municipio, Belloni resolvió otorgar este beneficio contando con recursos para poder hacerlo, sin necesitar del aporte de la provincia.

No es la primera vez que Belloni marca diferencias ante sus propios colegas intendentes. Hace pocas semanas atrás, en una entrevista con el Canal A24 de Buenos Aires, dijo "la verdad es que no la estamos pasando bien los santacruceños, por ahí Calafate tiene una realidad un poco distinta, sobre todo en materia económica", dejando en claro que ponía en valor su gestión y no la del resto. El dato curioso es que en dicha entrevista, Belloni concurrió junto a Fernando Cotillo, quien además de ser su compañero de fórmula como candidato a la Vicegobernación, es actualmente intendente de Caleta Olivia.