Santa Cruz es una de las provincias en las que La Libertad Avanza no llegó a un acuerdo con ningún partido local y, por lo tanto, no presentará candidatos a gobernador ni a cargos legislativos. Sin embargo, el apellido de Javier Milei estará en una de las boletas que competirán en las elecciones del próximo 13 de agosto, lo que el propio dirigente calificó como “una estrategia política” que no avaló, calificando de “tramposos” a los candidatos.